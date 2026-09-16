CHACO PARTICIPARÁ DEL CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR EN SAN JUAN
*El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, participará este viernes 18 de septiembre de la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, que se desarrollará en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan, con la presencia de autoridades nacionales y responsables de las áreas de Seguridad de las provincias.*
El encuentro fue convocado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y tendrá como eje el abordaje de distintas problemáticas de la agenda federal de seguridad, además del intercambio de experiencias y estrategias entre las jurisdicciones.
En representación del Gobierno del Chaco, Matkovich planteará ante las autoridades nacionales la necesidad de elevar a $15 millones la recompensa destinada a obtener información que permita localizar a Axel González, reforzando las herramientas disponibles para avanzar en la búsqueda y esclarecer su paradero. Durante la jornada también se presentará una propuesta vinculada a la detección y bloqueo de comunicaciones en establecimientos penitenciarios, se abordarán políticas relacionadas con el bienestar de las fuerzas de seguridad y se desarrollará un espacio destinado a la firma de convenios entre las jurisdicciones participantes.
La apertura del encuentro estará a cargo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.
La presencia del Chaco en este ámbito federal permite fortalecer la articulación con Nación y las demás provincias, intercambiar herramientas y experiencias y plantear ante las autoridades nacionales las necesidades específicas de la provincia en materia de seguridad.