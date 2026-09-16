CHACO PARTICIPARÁ DEL CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR EN SAN JUAN

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La Escuela Municipal de Karate-do Kiudokan dirigida por el Profesor Enzo Ferrari 4° dan, reinicia sus actividades luego del reseso de invierno. Esta