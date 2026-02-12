CHACO RECIBIÓ UN IMPORTANTE STOCK DE INSULINAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DIABETES

El equipo de Pensiones y Jubilaciones dependiente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Isletas hizo entrega pensiones no contributivas a las

EL MUNICIPIO DE TRES ISLETAS ENTREGÓ PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A FAMILIAS DE LA LOCALIDAD

DENUNCIAN A LA GUARDIA WASHEK POR EL ROBO DE UNA CAMIONETA DEL GOBIERNO

Este martes, autoridades se hicieron presente en diferentes lugares de El Sauzalito para la entrega de módulos alimentarios, luego de ello la Guardia