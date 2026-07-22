CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO AVANZAN EN UNA AGENDA CONJUNTA PARA FORTALECER EL CONTROL FORESTAL Y EL DESARROLLO REGIONAL
*El ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, fue recibido hoy por el Gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, para coordinar acciones en materia de control forestal, producción y protección ambiental. Además, acordaron impulsar una agenda regional que abarcará el manejo de plagas, la cadena algodonera y la incorporación de nuevas tecnologías.*
El gobernador Suárez, recibió este miércoles en Casa de Gobierno al ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento del control forestal, la producción y la protección ambiental.
Del encuentro participaron también funcionarios de las áreas de Producción y Desarrollo Forestal de ambas provincias. En representación del Chaco estuvieron el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Walter García. Por Santiago del Estero asistieron el ministro de Producción, Néstor Machado; el subsecretario de Recursos Naturales y Tierras, Ángel Íñíguez, y la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli.
Durante la reunión, las autoridades analizaron estrategias para coordinar acciones sobre problemáticas que afectan a ambos territorios, especialmente aquellas vinculadas al control forestal, el transporte de productos forestales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
En ese marco, el ministro Oscar Dudik destacó la importancia de consolidar un trabajo articulado entre las provincias. “Es un hecho trascendente para ambas provincias poder trabajar de manera coordinada sobre problemáticas vinculadas a la producción, como las plagas, el transporte y el aprovechamiento forestal, que trascienden los límites provinciales”, expresó.
Asimismo, el funcionario chaqueño señaló que este encuentro representa la continuidad de una agenda regional de cooperación que incluirá otros temas estratégicos para el desarrollo productivo. “Esta instancia constituye otro paso importante de una agenda regional que también contempla el tratamiento del uso de herbicidas hormonales, el manejo de plagas, el fortalecimiento de la cadena algodonera y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción. El trabajo conjunto entre ambas provincias permitirá generar mejores condiciones para el crecimiento del sector productivo, con beneficios directos para los productores y el desarrollo sostenible de la región”, afirmó.
Con este encuentro, Chaco y Santiago del Estero ratifican su compromiso de fortalecer la cooperación interprovincial para abordar desafíos comunes, promover una producción sustentable y potenciar el desarrollo económico del norte argentino.