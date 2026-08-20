COMEDORES ESCOLARES: NUEVO BENEFICIO EXTRA CON LA SUMA DE COMPLEMENTOS Y REFUERZO DE CALIDAD
*La distribución comenzará este viernes 21 de agosto y alcanzará a más de 230.000 estudiantes de 1.730 escuelas estatales de toda la provincia. El operativo se realizará con un sistema de control digital que fortalece el orden, la transparencia y la trazabilidad de las prestaciones.*
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, pondrá en marcha desde este viernes 21 de agosto la entrega directa del refuerzo trimestral de leche fortificada, destinado a estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario que reciben el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y Refrigerio.
La iniciativa alcanzará a más de 230.000 estudiantes de 1.730 establecimientos educativos de gestión estatal en toda la provincia y, como novedad, incorporará también productos secos de la canasta básica, entre ellos arroz, fideos, polenta y aceite.
La medida representa un esfuerzo económico del Gobierno Provincial y tiene como objetivo fortalecer la alimentación diaria de los estudiantes, contribuyendo a su crecimiento, desarrollo y trayectoria socioeducativa, especialmente en las comunidades educativas con mayores necesidades.
El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó que la decisión fue trabajada junto al gobernador Leandro Zdero y la cartera educativa. “Son temas analizados y hablados con la cartera educativa, con el gobernador, por lo que se tomó la decisión de reforzar la calidad del Sistema Alimentario Escolar, garantizando mayor acceso a derechos a los niños estudiantes, especialmente de los sectores más vulnerables, de las escuelas con mayores necesidades, para que esos niños tengan una mejor nutrición y posibilidad de aprendizaje”, afirmó.
*MÁS CONTROL Y TRANSPARENCIA CON EL SISTEMA GDH*
El cronograma de distribución estará a cargo del equipo de Comedores Escolares de la Subsecretaría de Políticas Interinstitucionales, junto a facilitadores locales de Ñachec, quienes tendrán responsabilidad territorial sobre la distribución y el control de las prestaciones otorgadas.
De esta manera, se busca garantizar una logística ágil y eficiente para llegar a cada establecimiento que cuenta con el Servicio Alimentario Escolar y Refrigerio.
El operativo se desarrollará con el Sistema de Gestión de Desarrollo Humano (GDH), una plataforma tecnológica impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano junto a Ecom Chaco S.A. para modernizar y transparentar la gestión de los recursos destinados a los servicios de esta cartera, inicialmente con foco en los Comedores Escolares.
La subsecretaria de Políticas Interinstitucionales, Elsa Leiva, destacó el compromiso con el orden y la transparencia. “Desde Desarrollo Humano y el área de Comedores Escolares ratificamos el compromiso con el orden y la transparencia. Ahora, con la implementación del Sistema de Gestión de Desarrollo Humano (GDH), podemos centralizar el registro digital de gastos, validar automáticamente los comprobantes presentados, generar declaraciones juradas de rendiciones, además de facilitar auditorías y controles, entre otras cuestiones que garantizan transparencia y eficacia”, explicó.
La cantidad de leche fortificada y alimentos secos que recibirá cada establecimiento estará determinada por su matrícula escolar.
*CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN*
Las entregas comenzarán este viernes 21 de agosto, sujetas a las condiciones climáticas, en Concepción del Bermejo, Los Frentones, Pampa del Infierno y Taco Pozo.
El lunes 24 continuará el operativo en Avia Terai, Napenay, Presidencia Roque Sáenz Peña, Colonia Aborigen, Quitilipi, Campo Largo y Machagai.
El martes 25 será el turno de Charata, Corzuela, Las Breñas, Gancedo, General Capdevila, Hermoso Campo y General Pinedo.
El miércoles 26 las entregas llegarán a Fontana, Chorotis, Coronel Du Graty, Enrique Urien, La Clotilde, La Tigra, Samuhú, San Bernardo y Santa Sylvina.
El jueves 27 se iniciarán las entregas en Barranqueras, General San Martín, La Eduvigis, Pampa Almirón, Ciervo Petiso, Laguna Limpia, Pampa del Indio, Presidencia Roca, Capitán Solari, Colonia Elisa, Colonias Unidas y Las Garcitas.
El viernes 28 continuará el cronograma en Puerto Vilelas, General Vedia, Isla del Cerrito, La Leonesa, Las Palmas, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón, Colonia Benítez, Margarita Belén, Presidencia de la Plaza, La Escondida, La Verde, Laguna Blanca, Lapachito, Makallé, Basail, Charadai, Colonia Popular, Cote Lai y Puerto Tirol.
El lunes 31 de agosto, el operativo llegará a la zona de El Impenetrable, con entregas en establecimientos de El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, El Espinillo, Miraflores, Villa Río Bermejito, Juan José Castelli y Tres Isletas.
En Resistencia, la distribución se realizará por zonas durante los días 21, 24 y 25 de agosto.
Con este refuerzo, el Gobierno Provincial busca acompañar a las familias chaqueñas y fortalecer el acceso a una alimentación adecuada para los estudiantes, al tiempo que profundiza los mecanismos de control, transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos.