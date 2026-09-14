COMIENZA EL JUICIO EN LA CAUSA DE LA FACTURA TRUCHA DURANTE LA GESTIÓN DE «KELO» PALACIOS EN TRES ISLETAS

Será este sábado 11 de febrero cuando den inicio las noches carnostolengas con las Comparsas Estrella Tropical, Hualoq Ala y Hijos del Sol.

CASTELLI COMIENZA A VIVIR LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE

EL INTENDENTE Y EL GOBERNADOR INAUGURARON LAS REFACCIONES DE LA PLAZOLETA SAN MARTÍN

Las obras de refaccion concretadas por el Municipio de Castelli fueron inauguradas este jueves 03 de octubre como parte de los festejos por