COMIENZA EL JUICIO EN LA CAUSA DE LA FACTURA TRUCHA DURANTE LA GESTIÓN DE «KELO» PALACIOS EN TRES ISLETAS
Esta semana comenzarán las audiencias en la Cámara Multifueros de Castelli, en el marco de la causa que se investiga por «Fraude en perjuicio de la Administración Pública y Falsificación de Instrumento Público».
Se trata de la investigación judicial a partir de una denuncia radicada en el 2016 por la adulteración de una boleta de la Agencia de Publicidad JMC durante la gestión de «Kelo» Palacios.
Esa maniobra fue utilizada en ese momento para facturale al municipio por un supuesto servicio de publicidad, donde están siendo investigados el exintendente, la exsecretaria de gobierno, el extesorero y otros funcionarios.
En la causa hay elementos contundentes que evidencian la maniobra fraudelenta que serán puestas en consideración durante el juicio. La primera audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre en la Cámara Multifueros de Castelli