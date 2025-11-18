COMUNICADO OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Relevan áreas de El Impenetrable El gobierno de la provincia, a través de la Unidad Ejecutora del Máster Plan y el Instituto de

Máster Plan: el Gobierno releva atractivos turísticos en El Impenetrable

PROGRAMA ENFOQUE: EL GOBIERNO PROVINCIAL ACORDÓ OTORGAR BECAS Y PASANTÍAS A INGRESANTES Y ESTUDIANTES AVANZADOS DE CARRERAS ESTRATÉGICAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

La iniciativa está destinada a estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chaco Austral. Las