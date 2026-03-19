COMUNIDADES DE EL IMPENETRABLE A LA VERA DE LA RUTA
19 marzo, 2026
Asi lo confirmaron esta mañana: «En El Impenetrable nos encontramos hoy nuevamente a la vera de la ruta, como siempre a nosotros nos afecta directamente todas las acciones del gobierno nacional Miley y en la provincia Zdero».
«Porque no se implementan políticas públicas, no hay una atención a la población ante la falta de un mecanismo de atención, la crisis y el incremento descomunal de la TARIFA DE LUZ, TEMA TERRITORIO, LA VIVIENDA, la amenaza constante y de ahora posible CORTE DE PLANES SOCIALES en una zona que no hay trabajo».
«La FALTA DE COMEDORES ESCOLARES, MEDICAMENTOS EN LOS PUESTOS DE SALUD.
Hoy estamos ala vera de la ruta SAUZAL,WICHI Y M.N.POMPEYA».