CON EL PROGRAMA ÑANDE: ZDERO FORTALECE LA PRODUCCIÓN LADRILLERA EN MIRAFLORES Y LAS HACHERAS
A través del programa Ñande, el Gobernador entregó hoy herramientas e insumos a pequeños productores ladrilleros de Miraflores y el paraje Las Hacheras.
La iniciativa busca acompañar a quienes trabajan y producen con esfuerzo, fortaleciendo la economía local y generando oportunidades de crecimiento.
Este viernes, el gobernador Leandro Zdero encabezó en Miraflores la entrega de insumos destinados a pequeños productores ladrilleros de la localidad y del paraje Las Hacheras, en el marco del programa Ñande, que impulsa el Gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción. La asistencia incluye elementos de trabajo como carretillas, mallas, palas y mesas, entre otras herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad ladrillera. “Estamos orgullosos de acompañar al pequeño productor, al ladrillero, al que quiere salir adelante con esfuerzo, con trabajo y con dignidad”, sostuvo Zdero, y remarcó que el objetivo de la gestión es acompañar a quienes producen y generan actividad económica en sus comunidades.
El Gobernador destacó que este tipo de asistencia forma parte de una política integral destinada a pequeños y medianos productores. “Es la única manera en que podemos reconvertir nuestro perfil: no esperar recursos que nunca van a venir, sino generarlos nosotros mismos”, afirmó.
En ese sentido, mencionó las distintas líneas de acompañamiento que se vienen implementando para productores de zapallo, sandía, frutilla y cultivos bajo cubierta, además de la entrega de semillas y herramientas.
“Al ladrillero le damos herramientas; al que siembra, semillas; al que necesita una herramienta, se la acercamos. De esa manera también vamos generando una cadena y agregando valor a la producción”, explicó.
ACOMPAÑAMIENTO A LOS LADRILLEROS
El coordinador del programa Ñande, Abel Silva, detalló hoy que la entrega alcanzó a ladrilleros de Miraflores y del paraje Las Hacheras.
Silva recordó que el pasado 17 de junio se realizó una reunión con los productores, a partir de la cual se relevaron sus necesidades y se recibieron los pedidos correspondientes. “Nos comprometimos con ellos y hoy podemos decir que estamos cumpliendo con lo que habíamos acordado”, señaló el coordinador.
Asimismo, destacó el alcance territorial del programa Ñande, que durante sus primeros meses de implementación viene trabajando con pequeños y medianos productores de distintos sectores de la provincia.
UNA POLÍTICA PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN LOCAL
Silva explicó que el programa articula acciones con distintas áreas del Ministerio de la Producción y permite atender demandas específicas de los productores.
Entre las acciones desarrolladas se encuentran la asistencia con gasoil para roturación de suelos, la entrega de semillas de cucurbitáceas para la producción de zapallo, sandía y melón, y el acompañamiento al sector apícola.
Durante la jornada en Miraflores también se realizó el Encuentro de la Miel del Impenetrable, destinado a fortalecer y visibilizar la producción apícola de la región.
En este marco, Zdero resaltó el potencial de la miel chaqueña en los mercados internacionales y señaló que una parte significativa de la producción argentina tiene como destino la exportación. “Tenemos que ganar más mercado. Estamos hablando de una de las mejores mieles del país, que está acá en el Impenetrable”, afirmó el Gobernador, al destacar la producción obtenida a partir de la floración del monte chaqueño.
Finalmente, Zdero remarcó que el desafío es aumentar la producción para responder a la demanda y generar mayores ingresos para las familias chaqueñas.
“Cuanto más se pueda producir, más ingresos vamos a generar”, concluyó.