CON LA PRIMER PREGRINACION DE 10 KILÓMETROS SE REALIZÓ LA 7ma EDICIÓN EN HOMENAJE A LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA VIRGEN DE ITATÍ EN EL PARAJE EL CAÑON

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Este jueves por la noche el Intendente Julio Paredez dio a conocer un comunicado anunciando que ante el agravamiento de la situación epidemiológica