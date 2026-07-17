CON LA PRIMER PREGRINACION DE 10 KILÓMETROS SE REALIZÓ LA 7ma EDICIÓN EN HOMENAJE A LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA VIRGEN DE ITATÍ EN EL PARAJE EL CAÑON
El jueves 16 de julio se celebraron los 126 años de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí y en el Predio Itatí del Paraje El Cañon se llevó a cabo la séptima fiesta en honor la la Madre del Cielo con una gran concurrencia de fieles.
En esta oportunidad se llevó a cabo la primer peregrinación de 10 kilómetros partiendo desde la Ruta 9 hacia el Predio.
Todo dio inicio alrededor de las 8,30 con el encuentro en el punto de partida. Luego a las 12 hs se celebró la Santa Misa oficiada por el Padre Engels, mas tarde compartieron el almuerzo con locro gratis y asado vacuno, lechones, chivitos y pollos.
LA GRAN BAILANTA
Una vez finalizados la parte religiosa dieron inicio a la gran bailanta a la que asistieron unas 300 personas.
Durante la tarde actuaron: en primer lugar Juntando Pueblos – quienes fueron reconocidos oficialmente como Padrinos del Predio- luego llegó Nahuel Gonzalez y su grupo. Los Primos, y finalizaron con El Kapo Cachacumbiero.