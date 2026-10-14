CON TOTAL ÉXITO SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE AVES EN EL IMPENETRABLE: MÁS DE 134 ESPECIES REGISTRADAS
Más de 30 personas de distintos puntos del país y de Uruguay participaron de una jornada inolvidable en el Refugio de Monte del Paraje La Armonía.
Hubo charla de la Fundación Rewilding y se puso en valor la riqueza natural del monte chaqueño.Con total éxito se llevó adelante el Gran Día Mundial de Observación de Aves, una experiencia inolvidable que reunió a más de 30 personas entre fotógrafos de naturaleza, observadores de aves y aficionados por la observación.
Durante la intensa jornada, que combinó avistaje, interpretación del entorno y camaradería, se lograron registrar más de 134 especies de aves, una cifra que confirma la extraordinaria biodiversidad que alberga El Impenetrable chaqueño.
La actividad vivió una gran jornada de interpretación del entorno natural que contó con una charla central brindada por Guadalupe Molinaro, de la Fundación Rewilding, llevada a cabo en la carpa de usos múltiples del «Refugio de Monte», en el Paraje La Armonía.
Uno de los aspectos más destacados fue el carácter federal e internacional del encuentro. Fue un placer recibir y compartir esta experiencia con visitantes de diferentes puntos del país — como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco (Resistencia y Miraflores) — y también de hermanos de Uruguay, enriqueciendo este hermoso encuentro.
Como cierre de la actividad, se despidió a los visitantes con la entrega de presentes y recuerdos de nuestra provincia, sellando una jornada de aprendizaje y respeto por la naturaleza.
Desde la organización agradecieron profundamente al Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco y a la Fundación Rewilding Argentina por el acompañamiento en el desarrollo de estas actividades que ponen en valor nuestro monte, nuestra diversidad y posicionan a El Impenetrable como un destino de naturaleza de primer nivel mundial.
*FOTOS E INFORMACIÓN : Parque Nacional El Impenetrable