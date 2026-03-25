CONFIRMAN CONDENA CONTRA EL ESTADO CHAQUEÑO POR MUERTE DE LA JOVEN EN EL PUESTO SANITARIO DE VILLA RÍO BERMEJITO

El Subsecretario de Deportes Luis Torres mantuvo reuniones en espacios deportivos comúnmente denominados «potreros» de distintos barrios. En tal sentido Torres dijo que

ACCIONES DEPORTIVA EN «POTREROS» DE LOS BARRIOS

NO AL RADAR INGLÉS EN TIERRA DEL FUEGO

El Ex Combatiente Walter Flekenstein y junto a él los Veteranos de Malvinas y miles de ciudadanos se oponen al radar inglés instalado