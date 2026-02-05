CONFIRMAN UN SEGUNDO NACIMIENTO DE YAGUARETÉ EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

El objeto cósmico, denominado 2020 CD3, tiene aproximadamente entre 1.8 y 3.6 metros de diámetro. El pequeño asteroide, denominado 2020 CD3, fue descubierto

ASTRÓNOMOS DETECTARON UNA»MINI-LUNA» QUE LLEVA TRES AÑOS ORBITANDO LA TIERRA

DIERON NEGATIVOS LOS DOS CASOS SOSPECHOSOS POR CORONAVIRUS EN CASTELLI

Desde el Hospital del Bicentenario informaron que dieron negativos los dos casos sospechosos de COVID-19 en Castelli. Según se pudo confirmar tanto el