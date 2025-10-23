CONFORMARON LA NUEVA COMISIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLI
Luego de periodos vencidos se logró llevar adelante la Asamblea de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Castelli.
Este jueves con una importante convocatoria se presentaron los Memoria Balance y se conformó la nueva Comisión que quedó de la siguiente manera:
Presidente: Felix Guerrero
Vicepresidente: Eliano Boroski
Secretario: Agustin Silva
Tesorero: Javier Gonzalez
Pro Secretario: Leandro Masson
Pro Tesorero: César Illesca
1 Vocal Titular: Luis Roldan
2 Vocal Titular: Gustavo Gallinger
3 Vocal Titular: Nora Miranda
4 Vocal Titular: Natalie Sian Coria
5 Vocal Titular: Ayelen Kokotovich
1 Vocal Suplente: Diego Romero
2 Vocal Suplente: Angel Humere
3 Vocal Suplente: Armando Villordo
Revisor de Cuentas Titular: Miguel Michalak
Revisor de Cuentas Suplente: Dante Flekenstein