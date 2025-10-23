 Inicio > Actualidad & General > CONFORMARON LA NUEVA COMISIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLI

CONFORMARON LA NUEVA COMISIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLI

23 octubre, 2025



Luego de periodos vencidos se logró llevar adelante la Asamblea de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Castelli.
Este jueves con una importante convocatoria se presentaron los Memoria Balance y se conformó la nueva Comisión que quedó de la siguiente manera:
Presidente: Felix Guerrero
Vicepresidente: Eliano Boroski
Secretario: Agustin Silva
Tesorero: Javier Gonzalez
Pro Secretario: Leandro Masson
Pro Tesorero: César Illesca
1 Vocal Titular: Luis Roldan
2 Vocal Titular: Gustavo Gallinger
3 Vocal Titular: Nora Miranda
4 Vocal Titular: Natalie Sian Coria
5 Vocal Titular: Ayelen Kokotovich
1 Vocal Suplente: Diego Romero
2 Vocal Suplente: Angel Humere
3 Vocal Suplente: Armando Villordo
Revisor de Cuentas Titular: Miguel Michalak
Revisor de Cuentas Suplente: Dante Flekenstein

