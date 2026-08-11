CONSTRUIR REDES QUE SOSTIENEN VIDA”: CHACO REUNIÓ A ESPECIALISTAS PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA
*El encuentro se desarrolló este martes en el Domo del Centenario de Resistencia, organizado por la U.E.G.P. N.º 263 “Eduardo Galeano”, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, bajo el lema “Construyendo redes que sostienen vida”, junto a profesionales, especialistas locales y nacionales para compartir conocimientos y experiencias sobre lactancia materna.*
El Segundo Congreso de Lactancia Materna, es una propuesta que reúne a profesionales de distintas disciplinas de Chaco, Corrientes y otras provincias del país, con el objetivo de fortalecer conocimientos, compartir experiencias y promover mejores prácticas de acompañamiento a las familias. La actividad pone el foco en la importancia de generar redes sociales, comunitarias y sanitarias que permitan acompañar y sostener la lactancia.
La subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Diana Cabral, destacó el valor estratégico de la convocatoria y señaló que el Congreso forma parte de las acciones que la provincia impulsa luego de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. “Para la provincia es un honor tener este congreso, que se enmarca en la agenda de actividades desarrolladas tras la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que tuvimos distintas actividades para fomentar este acto de amor”, expresó.
Cabral remarcó que el eje central de esta edición está puesto en la construcción de redes de apoyo. “La idea y lema de este congreso tiene que ver con construir redes, porque sin las redes de apoyo, la lactancia no se puede sostener”, enfatizó.
En este marco, destacó el papel del Banco de Leche Humana de la provincia como una herramienta fundamental dentro de las políticas públicas de salud y planteó la necesidad de fortalecer la articulación con otras provincias del Nordeste Argentino para avanzar en la construcción de bancos de leche que permitan garantizar este recurso a los recién nacidos que lo necesitan.
Asimismo, la funcionaria señaló la importancia de abordar la desinformación y fortalecer las herramientas educativas. “Muchas veces la lactancia atraviesa situaciones de desconocimiento, y hay que trabajar a nivel educativo para que se fomente su importancia”, sostuvo.
*RESPALDO LEGISLATIVO Y UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA*
El Congreso además, fue declarado de interés legislativo, sumando el acompañamiento institucional a una iniciativa que busca instalar la lactancia como una responsabilidad compartida entre las familias, la comunidad, los equipos de salud y el Estado. El diputado provincial y médico Carlos Salom agradeció a la U.E.G.P. N.º 263 “Eduardo Galeano” por la organización y destacó el impacto de la lactancia durante los primeros momentos de vida.
“Este encuentro tiene que ver con la vida y con los primeros pasos de los pequeños en la alimentación. La lactancia es transmisión de nutrientes y anticuerpos, pero sobre todo de mucho amor”, afirmó.
El legislador también remarcó el trabajo del Banco de Leche y de las personas que hacen posible su funcionamiento. “Existe una red solidaria que colabora para que este alimento llegue a los más chicos; esta institución sigue ese legado”, señaló.
Por su parte, una de las disertantes, pediatra neonatóloga Ayala, destacó el abordaje clínico y multidisciplinario del Congreso. “Diferentes profesionales especialistas en la materia destacamos la importancia de fomentar, implementar y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la leche materna”, indicó.
En su exposición, abordó específicamente los beneficios de la leche materna en los cuidados intensivos neonatales, tanto en instituciones públicas como privadas. “Apuntamos a que la leche materna es lo mejor y es lo que está biológicamente preparado para nuestros recién nacidos. Es, prácticamente, una vacuna”, sostuvo.
A su vez, Karen Martel, integrante de la Comisión Provincial de Lactancia y disertante del encuentro, resaltó la importancia de reunir distintas disciplinas para construir una mirada integral. “Existe una gran importancia en compartir este evento porque hay profesionales de todas las áreas: puericultoras, odontólogos y psicólogos especialistas en puerperio. Estamos compartiendo nuestros saberes y tratando de enriquecernos entre todos para brindar un mejor servicio integral a la comunidad”, expresó.
Martel también remarcó que la lactancia no debe ser entendida como una responsabilidad exclusiva de la madre, sino como un proceso que requiere acompañamiento y compromiso colectivo.
“Ahora tratamos de llamarlo ‘lactancia humana’ para que no sea la madre la única responsable de que el proceso tenga éxito. Este es un tema que nos involucra a todos: a la familia, a la sociedad, a los equipos de salud, a la legislación y a los gobiernos”, concluyó.