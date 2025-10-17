CONTINUAN LOS REFUERZOS DE LA POLICIA DEL CHACO EN BERMEJITO
La reciente difusión de un video que muestra una reunión entre el intendente Omar Reís y referentes sociales en Villa Río Bermejito, en el que el primer mandatario asume el compromiso del retiro de las fuerzas policiales de la localidad, ha generado inquietud en un sector de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la seguridad local.
Ante la creciente preocupación, La Posta Informativa se puso en contacto con altas fuentes de la policía para obtener información oficial sobre la situación. Las autoridades policiales informaron que, hasta el momento, no han recibido directivas superiores para retirar la fuerza policial de la localidad. Inicialmente, se había informado que la presencia policial se extendería hasta el martes 21 de octubre, pero la situación actual podría haber cambiado.
La incertidumbre sobre la seguridad en Villa Río Bermejito ha llevado a algunos residentes a expresar su inquietud. La necesidad de información clara y precisa es fundamental para calmar los temores y garantizar la tranquilidad de la comunidad.
Se recomienda a los residentes que busquen información actualizada a través de fuentes oficiales.
