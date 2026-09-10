DE EL IMPENETRABLE AL MUNDO: ZDERO HOMENAJEÓ A ALINA RUIZ, ORGULLO DE LA GASTRONOMÍA CHAQUEÑA
Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero felicitó a Alina Ruiz, la chef chaqueña, por haber obtenido el Prix Baron B – Édition Cuisine 2026, en Buenos Aires, uno de los principales reconocimientos gastronómicos del país.
Durante el encuentro, el mandatario destacó el valor, el compromiso y el coraje de Ruiz y su familia para sostener desde el territorio chaqueño un emprendimiento basado en la producción local, la identidad, el arraigo y la sustentabilidad. “Primero quiero reconocer el valor, el coraje y el compromiso de estar en la tierra que eligió para vivir y donde también está su historia. Que desde El Impenetrable, desde nuestro Chaco, haya obtenido este galardón es un honor para todos los chaqueños”, expresó Zdero.
El Gobernador sostuvo que el reconocimiento obtenido por Ruiz permite visibilizar el potencial gastronómico y productivo de la provincia y destacó que el Chaco cuenta con numerosos chefs y emprendedores comprometidos con poner en valor los productos locales. “Necesitamos más Alinas. Tenemos en nuestra provincia realmente un ramillete de chefs importantes, pero también de gente comprometida que, en este caso, con nuestros productos, la sustentabilidad y el arraigo, nos dejó muy bien a los chaqueños”, afirmó.
GASTRONOMÍA, TURISMO Y PRODUCCIÓN LOCAL
Zdero recorrió junto a Ruiz y su familia la finca y destacó la propuesta turística que ofrece el emprendimiento, que combina gastronomía, producción, naturaleza y alojamiento sustentable.
“Quien venga al Impenetrable chaqueño y quiera disfrutar de un día de campo y de un almuerzo muy nuestro, venga a la finca, al restaurante Ana, que lleva el nombre de su abuela”, invitó el mandatario.
En este sentido, puso en valor la experiencia que propone el establecimiento, donde los visitantes pueden conocer el origen de los alimentos que llegan a la mesa y disfrutar de una propuesta vinculada directamente con el territorio. “Esto es lo que necesitamos en la transformación de nuestro Chaco: sentirnos orgullosos y saber de lo que somos capaces los chaqueños”, sostuvo.
El Gobernador también remarcó el valor del equipo que acompaña a Ruiz y señaló que su historia constituye un ejemplo de perseverancia y de desarrollo desde el interior provincial. “Cuando uno quiere, puede. Para nosotros, Alina y su equipo son un ejemplo de lo que se puede hacer desde El Impenetrable”, afirmó.
”ES OTRA VEZ UN SALTO DE CALIDAD PARA EL DESTINO”
La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, acompañada de la vicepresidente, Virginia Zacarías, destacó el impacto que el premio tiene para la promoción turística y gastronómica de la provincia. “Ahora hay que potenciar, porque ya se vendió. Hay que prepararse para seguir vendiendo y posicionar aún más a Alina, a nuestra carne y a nuestros platos”, señaló.
Mazzaroli destacó que el reconocimiento permite otorgar mayor visibilidad nacional e internacional al destino chaqueño y particularmente a El Impenetrable. “Siempre ha sido un ejemplo a seguir para nosotros. La hemos admirado desde el primer momento y ahora, con este premio, logra visibilidad a nivel nacional e internacional. Es otra vez un salto de calidad para mostrar el destino”, sostuvo.
En este sentido, explicó que el emprendimiento forma parte de un circuito turístico que permite a los visitantes conocer diferentes propuestas de El Impenetrable, con emprendimientos y experiencias vinculadas con la naturaleza, la gastronomía y las comunidades locales.
También destacó el trabajo articulado con las cocineras de El Impenetrable y otros emprendimientos turísticos de la región.
AUTENTICIDAD Y SABORES
Mazzaroli remarcó que uno de los grandes valores de la propuesta de Ruiz es la autenticidad. “Acá hay autenticidad. Esto es genuino: es Alina, su familia y su comida en su más puro estado. Creo que eso fue lo que también valoró el jurado al votar: lo real, lo verdadero”, expresó. En esa línea, sostuvo que la búsqueda de experiencias auténticas es una de las tendencias del turismo internacional y que El Impenetrable cuenta con ese diferencial de manera natural. “Eso es lo que hoy busca el turismo internacional: lo verdadero de cada lugar, lo genuino, lo auténtico. Y eso lo tenemos acá”, afirmó.
”NUNCA LO HUBIERA HECHO SOLA”
Por su parte, Alina Ruiz agradeció el reconocimiento del Gobernador y el acompañamiento recibido durante los años de trabajo. “Quiero agradecer por el apoyo constante, por darme el empujón durante todos estos años. Nosotros estamos en pie desde 2009 y mantener en Argentina un emprendimiento donde no hay una carta tradicional y donde se ofrecen sabores de monte adentro es todo un logro”, expresó.
Ruiz destacó que el camino recorrido fue posible gracias al acompañamiento de su familia, productores y profesionales que trabajan junto al emprendimiento.
“Nunca lo hubiera hecho sola. Es por el acompañamiento de la familia”, remarcó.
También puso en valor el trabajo de producción y sanidad que permite garantizar la calidad de los productos utilizados en su cocina, especialmente la carne caprina, y destacó el acompañamiento técnico de profesionales de la zona.
La chef chaqueña reconoció además el respaldo del Gobernador y del Instituto de Turismo y valoró especialmente la presencia de Zdero y Mazzaroli en su establecimiento. “Que se den el tiempo en su agenda para comer nuestra comida, charlar con mi papá y recorrer, para nosotros esos gestos son inmensos”, afirmó.
Finalmente, Ruiz señaló que el premio representa un nuevo compromiso: “Ahora nos miran y tenemos que demostrar quiénes somos de la mejor manera posible”.
El reconocimiento a Alina Ruiz fortalece así la promoción de El Impenetrable como destino turístico y gastronómico, poniendo en valor una propuesta que articula producción chaqueña, identidad, naturaleza, cultura y gastronomía, y que logró llevar los sabores del monte chaqueño a uno de los principales escenarios gastronómicos del país.