DE EL IMPENETRABLE AL MUNDO: ZDERO HOMENAJEÓ A ALINA RUIZ, ORGULLO DE LA GASTRONOMÍA CHAQUEÑA

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Con gran entusiasmo y expectativas de cara a lo que viene, se realizó el sorteo de espacios de la 23° edición de Agronea,