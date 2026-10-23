DE EL SAUZALITO A DUBÁI: LA PRODUCCIÓN CAPRINA CHAQUEÑA LLEGA A MERCADOS INTERNACIONALES
El gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de la documentación para el traslado de cabras de descarte al frigorífico de Pampa del Infierno y de allí a Dubái; que integrarán el 5to. contenedor con destino a mercados asiáticos. Además, anunció el inicio de las obras de refacción del Centro de Desarrollo Productivo (CEDEPRO), entregó adjudicaciones de tierras fiscales y beneficios del programa Ñandé.
“Nosotros apostamos al desarrollo económico y productivo de El Impenetrable chaqueño a través del ganado menor y de toda la cadena caprina”, afirmó Zdero, quien destacó la importancia de acompañar a los productores, mejorar la calidad de la producción y generar nuevas oportunidades comerciales.
El mandatario remarcó que la exportación representa una oportunidad concreta para las familias productoras. “Estos chivitos que cargamos acá están por ir a Dubái. ¿Qué significa esto? Que la gente puede vender su producción y nosotros estamos acompañando para mejorar la calidad cárnica y la genética”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que la reactivación del frigorífico de Pampa del Infierno permitió avanzar en la comercialización internacional de la producción caprina chaqueña, generando ingresos y trabajo para los productores de la región.
EL CEDEPRO DE EL SAUZALITO VUELVE A SER PROTAGONISTA
Otro de los anuncios centrales fue el inicio de las obras de refacción del Centro de Desarrollo Productivo de El Sauzalito, una infraestructura que se encontraba deteriorada y que será recuperada para fortalecer el acompañamiento técnico y productivo en el territorio.
El ministro de la Producción, Oscar Dudik, explicó que los trabajos permitirán recuperar las instalaciones, mejorar las condiciones de trabajo y alojamiento de los técnicos y del personal de vigilancia, además de acondicionar los corrales para el manejo y la concentración de animales.
El objetivo es que el CEDEPRO vuelva a funcionar como un espacio de encuentro entre productores y equipos técnicos, destinado a la capacitación, el asesoramiento y la incorporación de conocimientos para mejorar la producción.
“Este centro de desarrollo productivo va a volver a tener las mismas funciones que hace 15 años atrás”, señaló Dudik, quien destacó que ya se realizaron refacciones en los centros de Miraflores, El Espinillo, Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza, y que El Sauzalito se suma a ese proceso de recuperación de infraestructura productiva.
El ministro también subrayó que la posibilidad de exportar depende de una cadena organizada, que incluye a los productores, la logística y la capacidad de procesamiento del frigorífico. “Sin frigorífico no hay posibilidades de llevar cabras ni ningún producto al exterior”, sostuvo, al tiempo que señaló que se trabaja en la capacitación de los productores y en la recuperación de otras iniciativas de agregado de valor, como la producción de quesos.
150 CABRAS RUMBO AL MERCADO INTERNACIONAL
El coordinador del área productiva, Ramón Bangher, destacó la importancia de la carga de 150 animales que salió de El Sauzalito con destino al frigorífico de Pampa del Infierno y luego a Dubái. Según explicó, se trata del quinto contenedor que se prepara para su envío a mercados asiáticos.
Bangher señaló que la recuperación de los centros productivos y la organización de los productores permiten consolidar una alternativa económica para las familias del Impenetrable.
Además, remarcó el trabajo de las asociaciones y cooperativas de productores, que se organizan para mejorar la comercialización y ampliar sus posibilidades de crecimiento. “Estamos demostrando que se puede, acompañando a toda esta gente que se organiza en asociaciones y cooperativas de productores. Así, día a día vamos avanzando”, expresó.
Durante la jornada también se entregaron adjudicaciones de tierras fiscales, un paso importante para las familias que esperan regularizar su situación y avanzar hacia la titularidad de sus terrenos.
Zdero destacó la importancia de brindar seguridad jurídica a los productores y a quienes trabajan la tierra desde hace décadas. “Hoy hicimos realidad la entrega de adjudicaciones en venta y títulos de propiedad, como lo venimos haciendo a lo largo y ancho de la provincia”, afirmó.
El gobernador sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a resolver situaciones pendientes y generar previsibilidad para las familias, permitiéndoles proyectar sus actividades productivas con mayor tranquilidad. A su vez, se concretaron entregas correspondientes al programa Ñandé, como parte de las acciones de acompañamiento a la comunidad.
Zdero también se refirió a las obras de infraestructura que se ejecutan y proyectan para el Impenetrable, entre ellas la ruta que conecta Miraflores con Las Hacheras, cuyo financiamiento internacional, según indicó, ya se encuentra asegurado. “Las obras hay que hacerlas, no solamente prometerlas; después hay que conseguirles financiamiento”, sostuvo el mandatario, al destacar la importancia de contar con recursos garantizados para dar continuidad a los trabajos.
Asimismo, anunció que la pista de aterrizaje de El Sauzalito, que será la primera pavimentada del Impenetrable chaqueño, tiene prevista su finalización entre fines de noviembre y principios de diciembre.
El gobernador también destacó el potencial de otras actividades productivas de la región, como la apicultura, y señaló que la calidad de la miel chaqueña puede abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales, especialmente en Europa.
Finalmente, reafirmó que el objetivo de la gestión es fortalecer el trabajo, la producción y el agregado de valor, para que las familias del norte provincial puedan generar ingresos y desarrollar sus proyectos en sus propias comunidades.