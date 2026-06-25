DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO: NUEVO OPERATIVO INTERFLUVIO PARA COMUNIDADES DE EL IMPENETRABLE
*El Gobierno del Chaco en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación llevarán adelante una nueva edición del Operativo Interfluvio Chaqueño, alcanzando su edición N°132, con asistencia integral destinada a comunidades originarias y criollas de El Impenetrable.*
La asistencia llegará a más de 5.000 familias, beneficiando a cerca de 16.000 personas que residen en 48 localidades y parajes de difícil acceso. Durante las cinco jornadas de trabajo se distribuirán aproximadamente 22.000 módulos alimentarios y 38.000 botellas de agua.
La logística estará a cargo de los referentes territoriales del Programa Ñachec y la Brigada de Monte del Ejército Argentino, mediante relevamientos sociales y entrevistas a las familias, con el objetivo de detectar situaciones que requieran asistencia específica o la intervención de otros organismos del Estado.
Los equipos ya se encuentran ultimando los preparativos para el despliegue territorial. Las entregas comenzarán diariamente a partir de las 8 de la mañana y se extenderán hasta completar el recorrido previsto. Debido a las condiciones de transitabilidad de algunos caminos rurales, podrían registrarse modificaciones en los itinerarios, garantizando en todos los casos la llegada de la asistencia a cada destinatario.
*Cronograma de distribución*
Lunes 29 de junio: Villa Río Bermejito, Barrio Norte, Puerto Lavalle, Parajes 10 de Mayo y La Pelole.
Martes 30 de junio: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.
Miércoles 1 de julio: El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo, Víboras Blancas, La Sirena, Paso Sosa y El Obrador.
Jueves 2 de julio: El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco, Pellegrini y Fortín Lavalle.
Viernes 3 de julio: Lote 6, Lote 39, Lote 614, Las Vertientes, Los Milagros, El Toroltay y Santa Carmen.