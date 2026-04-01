DEL 6 al 10 DE ABRIL: SE REALIZARÁ UN OPERATIVO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN EL IMPENETRABLE

Declararon al Dr. Gustavo Lisandro Martinez como Personalidad Destacada del Deporte Castelense. Organizada por la Municipalidad de Juan José Castelli a través de

IMPORTANTE CONVOCATORIA EN LA MARATÓN DE LA INDEPENDENCIA

LA CUARENTENA SE EXTENDERÍA HASTA EL 1 DE MAYO Y SERÁ MENOS FLEXIBLE DE LO QUE MUCHOS ESPERABAN

El Presidente lo definió tras consultar a los gobernadores mediante videoconferencia. Y el domingo hará el anuncio. Faltan detalles sobre los sectores que