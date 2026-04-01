DEL 6 al 10 DE ABRIL: SE REALIZARÁ UN OPERATIVO ODONTOLÓGICO INTEGRAL EN EL IMPENETRABLE
*El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, realizará un nuevo Operativo de Abordaje Territorial Odontológico en localidades de El Impenetrable, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud bucodental en comunidades alejadas y fortalecer la prevención en territorio.*
La iniciativa se desarrollará desde el lunes 6 al viernes 10 de abril, desde las 9 horas, y alcanzará a las localidades de El Sauzalito, El Sauzal, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Comandancia Frías, a través de hospitales y puestos sanitarios.
El cronograma de actividades será el siguiente:
-Lunes 6: El Sauzalito- Hospital “Dr. Arturo Illia”.
-Martes 7: El Sauzalito- Hospital / El Sauzal- Puesto Sanitario.
-Miércoles 8: Misión Nueva Pompeya-Hospital / Wichí El Pintado- Puesto Sanitario.
Jueves 9: Misión Nueva Pompeya- Hospital.
-Viernes 10: Fuerte Esperanza-Hospital / Comandancia Frías- Hospital.
Durante el operativo, los equipos de salud brindarán atención odontológica gratuita, que incluirá arreglos, extracciones y controles, además de la realización de talleres de prevención orientados a promover hábitos de higiene bucal y cuidado integral.
Asimismo, se llevarán adelante capacitaciones destinadas a promotores de salud bucodental, con el fin de fortalecer el trabajo comunitario y garantizar la continuidad de las acciones preventivas en cada localidad. Este tipo de abordajes territoriales forman parte de la estrategia sanitaria provincial para acercar servicios esenciales a poblaciones de difícil acceso, reducir desigualdades y promover una atención integral, continua y de calidad en toda la provincia.