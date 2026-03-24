DENUNCIARON PENALMENTE A MILEI POR PONER EN PELIGRO AL PUEBLO ARGENTINO
El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno fueron denunciados penalmente tras sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente.
La presentación fue realizada por el abogado Facundo Pérez Ernst, quien acusa al mandatario de incurrir en delitos como hostilidades con riesgo de guerra, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El eje de la denuncia apunta al alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel, la calificación de Irán como “enemigo” y declaraciones como “a la guerra la vamos a ganar”.
⚖️ Además, el escrito advierte que la postura del Poder Ejecutivo podría avanzar sobre facultades del Congreso, único órgano habilitado por la Constitución para declarar la guerra.
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