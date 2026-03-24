 Inicio > Actualidad & General > DENUNCIARON PENALMENTE A MILEI POR PONER EN PELIGRO AL PUEBLO ARGENTINO

DENUNCIARON PENALMENTE A MILEI POR PONER EN PELIGRO AL PUEBLO ARGENTINO

24 marzo, 2026

 El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno fueron denunciados penalmente tras sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

 La presentación fue realizada por el abogado Facundo Pérez Ernst, quien acusa al mandatario de incurrir en delitos como hostilidades con riesgo de guerra, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

 El eje de la denuncia apunta al alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel, la calificación de Irán como “enemigo” y declaraciones como “a la guerra la vamos a ganar”.

⚖️ Además, el escrito advierte que la postura del Poder Ejecutivo podría avanzar sobre facultades del Congreso, único órgano habilitado por la Constitución para declarar la guerra.

 Más en Infocielo.com

Posts Relacionados

Acerca del autor

Usuario