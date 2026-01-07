DETUVIERON A PELIGROSO NARCO PROFUGO
Detuvieron a un prófugo con pedido de captura federal por narcotráfico y uso de arma de fuego
Un importante procedimiento policial se llevó a cabo en la noche del martes 6 de enero de 2026, en la ciudad de Juan José Castelli, donde fue detenido un ciudadano con pedido de captura vigente emitido por la Justicia Federal.
El operativo estuvo a cargo de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de J. J. Castelli, dependiente de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior, y se realizó alrededor de las 21:35 horas, sobre Ruta Provincial N° 95, kilómetro 1228.
Durante un control vehicular, el personal policial identificó a un hombre que manifestó llamarse Federico Exequiel Bogado, de 25 años, domiciliado en la planta urbana de Villa Río Bermejito. Al consultar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica del Ministerio de Seguridad (MIMINSEG/SIFCOF), se constató que registraba un pedido de detención y captura internacional.
La medida judicial corresponde a una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes, con el agregado de disparo de arma de fuego, y es tramitada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco del expediente FREE N° 6366/2025, a requerimiento de la Policía Federal Argentina.
Tras tomar intervención el magistrado interviniente, Dr. Maximiliano Chávez, se confirmó que la orden de detención se encontraba plenamente vigente, disponiéndose la inmediata aprehensión del ciudadano, la cual fue efectivizada en el lugar.
Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Primera de Juan José Castelli, por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la Justicia, previo examen médico de rigor.
Cabe destacar que el aprehendido se encontraba prófugo desde el 19 de julio de 2025, cuando enfrentó con un arma de fuego a una comisión policial de la Comisaría de Villa Río Bermejito, logrando en aquella oportunidad evadir su captura. En ese procedimiento, la Policía había secuestrado más de 100 kilogramos de marihuana (cannabis sativa), sustancia ilícita que intentaba ser ingresada al territorio provincial.
El procedimiento fue informado por el Crio. Ppal. Pol. Luis Rafael Gómez, jefe de turno de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Juan José Castelli.