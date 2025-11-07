DETUVIERON A UNA JOVEN POR HERIR A SU PAREJA EN MIRAFLORES
Un joven de 25 años resultó herido con un arma blanca durante una discusión en una vivienda del barrio Aipo II.
El hecho ocurrió este viernes, cuando el personal de la Comisaría de Miraflores alrededor de las 20:10, recibió una alerta que requeria presencia policial en una vivienda del barrio Aipo II, al encontrar a su hijo tendido en el suelo con una herida punzante en el pecho, producto de una aparente pelea con su pareja.
Inmediatamente acudieron al lugar y el joven fue asistido por personal sanitario y trasladado de urgencia al hospital local, desde donde luego fue derivado al Hospital de Juan José Castelli por la gravedad de la lesión.
En el lugar se encontraba una mujer de 24 años, sindicada como presunta autora de la agresión. También fue trasladada al hospital y posteriormente a la dependencia policial para los fines legales pertinentes.
En la vivienda, los agentes hallaron sobre una mesa un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque, el cual fue secuestrado por la División Criminalística de Juan José Castelli.
Por disposición de la Fiscalía en turno, se instruyeron actuaciones por “supuestas lesiones con arma blanca” y dispuso que la joven sea notificada de su aprehensión en causa Supuestas Lesiones con Arma Blanca.