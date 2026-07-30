DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: EL GOBIERNO REFUERZA LA PREVENCIÓN Y LLAMA A DENUNCIAR PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS
*Con la premisa de que la mejor herramienta para prevenir la trata de personas es la información y el compromiso ciudadano, el Gobierno del Chaco realizó este jueves una jornada de sensibilización en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. La actividad buscó concientizar a la comunidad sobre este delito, promover la prevención y fortalecer la protección de los derechos de las víctimas.*
La jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela; el subcomisario de la Policía del Chaco, Aldo Castillo, y personal de la División Trata de Personas, quienes brindaron información sobre las distintas modalidades del delito y los canales disponibles para denunciar.
Valenzuela explicó que el Estado provincial trabaja de manera articulada para asistir a las víctimas y garantizar su acceso a los sistemas de protección. “Se trabaja para sacar a la víctima de esa situación, conectándola con todo el sistema de asistencia provincial y federal”, señaló.
En ese sentido, recordó que la provincia cuenta con una mesa interministerial que coordina acciones con la Justicia Federal, organismo competente en este tipo de delitos, y con otras jurisdicciones cuando la situación lo requiere.
La funcionaria destacó además la necesidad de actualizar permanentemente las estrategias de prevención debido a las nuevas modalidades que adopta la trata de personas, especialmente a través de plataformas y canales digitales. “Vamos a intensificar las capacitaciones en escuelas secundarias e instituciones terciarias para prevenir este delito, que hoy también encuentra nuevas formas de captación mediante las redes y los medios digitales”, afirmó.
*La denuncia, es clave para acercar el Estado a las víctimas*
Por su parte, el subcomisario Aldo Castillo remarcó que la participación de la comunidad resulta fundamental para combatir este delito.
“La mejor prevención es el conocimiento de la ciudadanía”, expresó, al tiempo que recordó que el trabajo policial se enmarca en la Ley de Seguridad Pública, que promueve una mayor cercanía entre la fuerza y la comunidad mediante la presencia de efectivos en distintas instituciones públicas.
En ese contexto, instó a los ciudadanos a no dudar en realizar consultas o denuncias ante cualquier sospecha. “Necesitamos que la ciudadanía se acerque a la Policía y a las comisarías. Nuestro personal está capacitado para recepcionar denuncias y actuar de manera inmediata. La denuncia es lo que aproxima el Estado a la víctima”, sostuvo.
Finalmente, recordaron que ante cualquier sospecha de Trata de Personas *se puede acudir a la comisaría más cercana o realizar denuncias de forma anónima a través del sistema de código QR habilitado, llamando al 911 o comunicándose con la línea nacional gratuita 145, disponible las 24 horas.*