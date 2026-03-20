DIFERENCIAS ENTRE «STRUDEL» Y WICKEL KLEES O KIVICLES
El strudel («remolino» en alemán) es un tipo de pastel originario del Imperio austrohúngaro y que se asocia frecuentemente con las cocinas alemana, austriaca, suiza, checa, eslovaca, húngara, rumana, italiana, eslovena, entre otras.
STRUDEL
Los más famosos son el apfelstrudel, elaborado con manzanas, y el topfenstrudel, elaborado con queso quark. También se encuentra en Argentina un strudel de carne con uvas pasas, con relleno de empanada de carne y cubierto de azúcar glas. En la Selva Central de Perú, las colonias alemanas como la asentada en Oxapampa preparan un strudel de plátano, una adaptación de su gastronomía tradicional a los ingredientes locales. Como en el sur de Chile es muy famoso este pastel debido a la inmigración alemana.
WICKEL NUDEL, WICKEL KLEES O KIVICLES
con estofado
Por Jorgelina Fischer
Esta receta es del libro La gastronomía de los Alemanes del Volga, del escritor Julio César Melchior. Una recopilación de las recetas de los descendientes de alemanes que viven actualmente en Argentina. Espero les gusté. Es una comida deliciosa, súper completa. Los rollitos son simplemente geniales. Se cocinan con el vapor del estofado, lo que les otorga una textura suave y esponjosa. El estofado complementa estupendamente este plato con un sabor único.
Ingredientes para la masa:
(para 4/5 personas)
1/2 kg de harina
2 cucharadas de levadura (yo usé Levadura Royal)
1 pizca de sal
1 huevo
Leche
Preparación de la masa:
Colocar en un bol la harina, la sal, el huevo y la levadura. Ayudarnos con la leche para unir la masa. Amasar todo hasta que quede un bollo blando.
Dejar reposar por 15 minutos. Estirar con un palote de cocina, que quede de un cm de ancho aproximadamente, espolvorear con harina, y untar con aceite, enrollar y cortar trozos de 4 o 5 cm aproximadamente.
Colocar los rollitos sobre un estofado de carne y verduras que no sea muy líquido ya que la masa se tiene que cocinar al vapor. Si el estofado es muy líquido retirar un poco del mismo, colocar los rollitos y tapar. Se cocina sin quitar la tapa por 20 minutos a fuego muy bajo.
Se sirven acompañados del estofado.
Para el estofado de verdudas y carne.
Ingredientes del estofado:
(para acompañar los Wickel Nudel)
500 gramos de carne de ternera en cubos
4 dientes de ajo
1 cebolla grande
Pimientos de los tres colores
2 zanahorias chicas
3 patatas medianas