ECOTURISMO EN EL CHACO – CAMPING “LA FIDELIDAD”: LA AVENTURA DE ALOJARSE EN LA NATURALEZA DE EL IMPENETRABLE
Ubicado a la vera del Río Bermejo, dentro del Parque Nacional El Impenetrable, El Camping “La Fidelidad” es una de las opciones de alojamiento cada vez más elegida por los visitantes que buscan vivir la aventura rodeados de naturaleza.
El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco, resguarda 128 mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santo y quebrachos, pastizales y bañados y en su fauna se destacan: el oso hormiguero, el tapir, el aguará guazú, la tortuga yabotí y el yaguareté, entre otras tantas especies.
SOBRE EL RÍO BERMEJO Y A 37 KM DEL INGRESO AL PARQUE NACIONAL, SE ENCUENTRA EL CAMPING “LA FIDELIDAD” ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS DE LA ARMONÍA
Héctor Argañaraz, anfitrión del camping, nos cuenta que se ofrece una amplia variedad de servicios para el viajero: comidas en el Comedor Qaramta, lugares de acampe, alquiler de carpas, catres y bolsas de dormir; wifi, electricidad con paneles solares y baños con ducha de agua caliente. También se ofrece el servicio de guías locales para que los viajeros puedan aprovechar a conocer al máximo las maravillas y secretos del monte chaqueño.
“A pocos metros del Comedor Qaramta se despliegan 18 plataformas para acampar con mesas y bancos, y fogones para cocinar”, describió Argañaráz.
El camping es también el punto de partida para la aventura. Desde el Puerto San Jorge salen los paseos en lancha para el avistaje de fauna por el río, se puede contratar el servicio para cruzar a Formosa y coordinar con la visita al Bañado La Estrella y es el punto de inicio de los senderos interpretativos.
LOS SENDEROS SON DE BAJA DIFICULTAD Y APTOS PARA REALIZAR CON TODA LA FAMILIA
El sendero de la Selva, de 2 km de longitud, y con dos miradores sobre el Bermejo es muy frondoso, y expone todas las características del Chaco seco y húmedo. Este sendero puede ser autoguiado o con guía para poder disfrutar del paisaje y de la oportunidad de conocer las características de la vegetación, de las propiedades de los frutos que se utilizan para hacer dulces regionales y de la fauna silvestre.
Además, nombró los senderos: “Riacho Chico” de 670 metros y con dos miradores y el “Riacho El Casco” de 1400 metros y “con tres miradores que ofrecen un paisaje muy bonito”, expresó el guía y contó que en la zona “suelen verse muchas aves acuáticas”. El sendero “Pozo de los yacarés”, un poco más alejado, es una linda oportunidad para ver muchos yacarés y, al atardecer, ver como la fauna nativa baja a tomar agua.
En el camping “La Fidelidad” el Comedor Qaramta ofrece a los visitantes servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena con delicias gastronómicas con sabor local, frutos del monte y harina de algarroba.
Argañaráz, que además de guía, es cocinero, contó que los turistas tienen disponible un menú con platos típicos entre los que se destacan: las empanadas de carne cortada a cuchillo, el guiso de arroz con chivito, el zapallo relleno y el estofado. El desayuno se sirve acompañado de budines y panes producidos con harina de algarroba, mermeladas y dulces de frutos del monte y queso de campo.
“Estamos muy contentos porque el turismo en el Parque Nacional El Impenetrable genera cada vez más trabajo”, expresó Héctor Argañaráz y afirmó que esta temporada ya recibieron muchos chaqueños, viajeros de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, y hasta algunos extranjeros. “Todos se van muy contentos con el parque y con la atención recibida. ¡Es que el parque es un lugar maravilloso y lleno de vida!”