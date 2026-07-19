EDUCACIÓN CONFORMÓ LA JUNTA ELECTORAL DOCENTE PARA LA ELECCIÓN DE RECTORES DE INSTITUTOS DE NIVEL SUPERIOR
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco conformó la Junta Electoral Docente que tendrá a su cargo la organización, implementación y supervisión del proceso electoral para la elección de rectores y vicerrectores de los Institutos de Educación Superior (IES) de toda la provincia.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 3469/2026, que convoca a elecciones en aquellos institutos que reúnen las condiciones legales para llevar adelante el proceso, en cumplimiento de lo establecido por el Estatuto del Docente y su reglamentación.
La Junta Electoral quedó integrada por los docentes Cecilia María Maciel, María Elena Korchik y Oscar Cáceres como miembros titulares, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia, legalidad y normal desarrollo de los comicios. Además, fueron designados miembros suplentes para acompañar las distintas etapas del proceso electoral.
Las elecciones se realizarán el 23 de octubre, de manera simultánea en los institutos alcanzados por la convocatoria. Se trata de un hecho histórico para el nivel superior, ya que este proceso democrático no se concretaba desde hacía diez años.
La conformación de la Junta Electoral forma parte del proceso de ordenamiento institucional que impulsa el Gobierno provincial en el sistema educativo. Esta etapa fue posible tras la implementación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, que permitió la titularización de cargos en todos los niveles y modalidades, incluido el nivel superior.
Con esta medida, el Ministerio busca garantizar que los docentes que reúnen los requisitos legales puedan postularse y participar plenamente en la vida democrática de sus instituciones. Asimismo, la elección de las nuevas autoridades permitirá iniciar el ciclo lectivo 2027 con rectores y vicerrectores elegidos por el voto de las comunidades educativas, fortaleciendo la institucionalidad y la participación democrática en los Institutos de Educación Superior de la provincia.