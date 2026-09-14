EDUCACIÓN: DESPUÉS DE 20 AÑOS, EL CHACO VOLVIÓ A CONCRETAR CONCURSOS DE ASCENSO Y OFRECIÓ 40 CARGOS DE SUPERVISORES
El Ministerio de Educación concretó el ofrecimiento de 40 cargos de supervisión para escuelas secundarias comunes, Educación Técnica Profesional y Servicio Bibliotecario. La medida forma parte del proceso de ordenamiento del sistema educativo y fue posible a partir del trabajo articulado con las Juntas de Clasificación.
Se trata de un hecho largamente esperado por la comunidad docente, ya que hacía 20 años que no se realizaban concursos de ascenso de jerarquía en el Nivel Secundario. Del total de cargos ofrecidos, 29 corresponden a supervisores de escuelas secundarias comunes, 7 a la modalidad de Educación Técnica Profesional y 4 al Servicio Bibliotecario.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañó de manera virtual el acto de apertura, realizado de forma presencial en el Centro de Innovación ELE de Resistencia, donde participaron directores y vicedirectores de escuelas secundarias de distintas localidades de la provincia. Durante la apertura, destacó que este avance es resultado del proceso de ordenamiento que lleva adelante la cartera educativa y del trabajo articulado con las Juntas de Clasificación de los distintos niveles y modalidades. En ese sentido, explicó que la decisión fue posible luego de analizar la situación del sistema y, teniendo en cuenta la legislación de excepción vigente, avanzar en una respuesta concreta a una necesidad que atraviesa a las escuelas: contar con supervisores que puedan acompañar, asesorar y estar presentes en territorio.
Naidenoff destacó especialmente el compromiso de las Juntas de Clasificación de Nivel Secundario, Educación Técnica y Bibliotecas, y recordó el trabajo iniciado el año pasado junto a estos organismos y la Mesa Técnica para implementar la Ley del Plan de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, proceso que permitió avanzar en la titularización de docentes de prácticamente todos los niveles y modalidades. En esa línea, remarcó que este acto de titularización es posible «gracias al ordenamiento iniciado», y constituye una parte fundamental del ordenamiento del sistema educativo provincial. Finalmente, planteó la necesidad de sostener este camino para evitar que vuelvan a pasar años sin que se concreten concursos y ascensos. “No permitamos otra vez que tengan que pasar los años para hacer lo que está bien, no retrocedamos”, expresó.
Más supervisores para acompañar a las escuelas
La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, quien estuvo a cargo del acto, destacó la satisfacción de todo el Ministerio de Educación por la recuperación de cargos de supervisión para escuelas secundarias, técnicas y bibliotecas, y recordó que el último concurso de directores titulares, requisito para acceder a la supervisión, se había realizado en 2007.
La funcionaria explicó que, ante la falta de supervisores y la necesidad de acompañamiento que tienen las instituciones, una ley sancionada por la Cámara de Diputados permitió avanzar de manera excepcional con el ofrecimiento de cargos a directores que cumplían con las condiciones establecidas. “Las escuelas secundarias son más de 200. Entonces, estaban totalmente desprotegidas de esta función tan importante que es la que tiene el supervisor”, señaló.
Fassano adelantó además que el próximo año está previsto realizar el concurso de directores de Nivel Secundario, con el objetivo de consolidar posteriormente los cargos de supervisión. También anticipó que, en el marco del proceso de ordenamiento del sistema educativo, se continuará avanzando con los concursos de directores de los niveles Inicial y Primario y del Servicio Bibliotecario. A su vez, adelantó que próximamente se anunciará el concurso de ascenso para el Nivel Secundario, uno de los sectores que más tiempo lleva esperando una instancia de este tipo.
“Todo esto se logra cuando respetamos el Estatuto”, sostuvo la subsecretaria, al remarcar la importancia de garantizar las condiciones para que los docentes puedan desarrollar su carrera, trasladarse y acceder a mejores oportunidades dentro del sistema educativo.
Una nueva etapa en la carrera docente
Entre quienes participaron del acto estuvo Francisco Rubén Capdevila, supervisor de la Regional Educativa 9 con sede en Villa Ángela, quien destacó que con estas designaciones la región podrá completar su equipo de supervisión y valoró la posibilidad de que, en esta instancia excepcional, pudieran participar vicedirectores titulares y directores interinos. Asimismo, destacó el rol de la supervisión como una función vinculada directamente al acompañamiento de las instituciones.
Por su parte, Karina Maggio, directora de la EET N° 2 “General San Martín” de Barranqueras, se mostró «agradecida por esta oportunidad» y expresó su satisfacción por acceder a un nuevo escalón en su carrera docente. “Tenía la expectativa de poder llegar a la supervisión. Afortunadamente pudimos trabajar y llegar para seguir trabajando siempre para la educación técnica».
También compartió su emoción Miriam Rolón, directora interina de la EES N° 60, quien adjudicó un cargo de supervisora en la Dirección Regional Educativa 10ª. “Es vivenciar la política educativa desde otro lugar, seguir trabajando por la educación desde otro lugar”, expresó, y definió este momento como el cierre de una extensa trayectoria docente y el acceso al último escalón de su carrera.
La jornada contó además con la presencia de la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez; la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Pelaez Alcalá; la directora General de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora General de Evaluación y Control, Elba Altamiranda; la directora General de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Gómez; directores de niveles y modalidades y directores de las Regionales Educativas.