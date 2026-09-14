EDUCACIÓN: DESPUÉS DE 20 AÑOS, EL CHACO VOLVIÓ A CONCRETAR CONCURSOS DE ASCENSO Y OFRECIÓ 40 CARGOS DE SUPERVISORES

*La jornada contó con la participación de delegaciones de Comandancia Frías, El Espinillo, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Miraflores, Wichí y Misión Nueva Pompeya,

”CHACO JUEGA” LLEGÓ A EL IMPENETRABLE: MÁS DE 600 JÓVENES COMPITIERON EN MISIÓN NUEVA POMPEYA

CONVOCAN A REUNIÓN DE DELEGADOS PARA EL CAMPEONATO DE FÚTBOL «DIA DEL INDIO AMERICANO»

El Subsecretario de Deportes Roberto Scheffer Invita a la reunión a delegados de equipo de fútbol de los barrios de la ciudad y