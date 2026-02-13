EDUCACIÓN HABILITA PERÍODO DE TACHA PARA DOCENTES QOM INSCRIPTOS EN EL ORDINARIO A 2025-2026
*El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII), informa a los docentes del Pueblo Qom inscriptos en el Período Ordinario A 2025-2026, correspondiente a los niveles Inicial y Primario, que desde el 10 de febrero y por el plazo de diez días corridos se encuentra habilitado el Período de Tacha.*
La convocatoria alcanza a quienes se postularon para los cargos de Auxiliar Docente Aborigen (ADA), Maestro Bilingüe Intercultural (MBI) y Profesor Intercultural Bilingüe (PIB). Durante este período se encontrará disponible el listado con la valoración correspondiente a cada aspirante, incluyendo aquellos casos que registren valoración cero (0) por no reunir los requisitos exigidos por la normativa vigente, entre ellos la actualización de títulos habilitantes.
Desde la cartera educativa señalaron que esta instancia resulta fundamental para garantizar la transparencia del proceso de clasificación, permitiendo a los aspirantes verificar los puntajes asignados y realizar las observaciones o reclamos que consideren pertinentes dentro del plazo establecido.
Para consultar los listados, los interesados deberán ingresar a la plataforma TU GOBIERNO DIGITAL, en la aplicación SIE, sección “Listados vigentes”.
Ante dudas o reclamos, podrán comunicarse al número de celular 3725-557541 o concurrir de manera presencial a la oficina de la Junta EBII, ubicada en avenida San Martín N° 333, 3° piso, ala B, en Resistencia, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16.
Además, el Ministerio de Educación recuerda la importancia de respetar los plazos establecidos, a fin de asegurar la correcta continuidad del proceso de designación docente para el ciclo lectivo 2025-2026.