EDUCACIÓN INFORMA LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO PARA DOCENTES DEL PUEBLO WICHI INSCRIPTOS EN EL PERÍODO ORDINARIO A 2025-2026
*El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII), informó a los docentes del Pueblo Wichi inscriptos en el Período Ordinario A 2025-2026 de los niveles Inicial y Primario que desde el 13 de febrero del corriente año se encuentra disponible el listado definitivo con la valoración correspondiente.*
Desde Educación señalaron que esta instancia forma parte del proceso administrativo de clasificación docente y tiene como objetivo garantizar transparencia y orden en la conformación de los listados que serán utilizados en futuras designaciones y movimientos dentro del sistema educativo.
En este sentido, se solicita a los docentes interesados consultar los listados publicados y verificar los puntajes asignados. En caso de detectar alguna observación o requerir aclaraciones sobre la valoración, podrán realizar los planteos correspondientes dentro del plazo establecido por la Junta de Clasificación.
Asimismo, desde la Junta recordaron que quienes tengan dudas, consultas o necesiten efectuar reclamos *podrán acercarse de manera presencial a la oficina de la Junta EBII, ubicada en Avenida San Martín N° 333, 3° piso, ala B, en la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes en el horario de 8 a 16.*
Finalmente, desde el Ministerio de Educación destacaron la importancia de este proceso para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural Indígena y acompañar el desarrollo profesional de los docentes que forman parte de las comunidades originarias de la provincia.