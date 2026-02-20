EDUCACIÓN INFORMA LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO PARA DOCENTES DEL PUEBLO WICHI INSCRIPTOS EN EL PERÍODO ORDINARIO A 2025-2026

El legendario personaje de Papa Noel que llevaba alegría a niñas y niños falleció este domingo.En horas de la tarde falleció Omar Todero,

TRISTEZA EN CASTELLI POR EL FALLECIMIENTO DE OMAR TODERO

LA ACADEMIA DE DANZAS “ANDALUCÍA” REALIZARÁ SU TRADICIONAL CIERRE DE AÑO

La Academia de Danzas Españolas “Andalucía” de la profesora Lais Parra Moreno realizará el cierre del año con un Festival de Danzas Españolas,