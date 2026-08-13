EDUCACIÓN LANZÓ LA FORMACIÓN “SOMOS APRENDER MATEMÁTICA” PARA MÁS DE 3.200 DOCENTES
*El Ministerio de Educación del Chaco puso en marcha la formación específica “Somos Aprender Matemática Chaco”, una propuesta gratuita, virtual y asincrónica destinada a más de 3.200 docentes del segundo y tercer ciclo de escuelas primarias y del ciclo básico del nivel Secundario, tanto de instituciones de gestión estatal como privada.*
La iniciativa forma parte del Plan Jurisdiccional de Alfabetización y del compromiso asumido por la Provincia en el marco del Compromiso Federal por la Matemática, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales docentes, revisar las prácticas de enseñanza, compartir experiencias y construir propuestas contextualizadas para mejorar los aprendizajes.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañó el inicio de la capacitación mediante una transmisión en vivo realizada desde el Centro de Innovación “ELE”, que fue seguida por docentes inscriptos, directores regionales y supervisores de toda la provincia. “Necesitamos el compromiso de los docentes, porque sin ese compromiso el cambio no va a ocurrir”, afirmó Naidenoff durante el lanzamiento, al remarcar que la formación representa una oportunidad para avanzar sobre los desafíos que actualmente presenta la enseñanza de la Matemática.
*FORTALECER LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA COMPRENSIÓN*
La propuesta surgió a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnósticas realizadas en la provincia, que permitieron identificar desafíos específicos en los aprendizajes matemáticos.
En este sentido, la capacitación pone el foco en tres ejes prioritarios: la resolución de problemas, el reconocimiento y comprensión de conceptos y la comunicación matemática. “Los chicos terminan 5º año sin saber operaciones simples y deletreando. Esta es nuestra realidad y ese es nuestro compromiso y deber hacia adelante”, sostuvo la ministra, y remarcó que “el compromiso es con los chicos, y cada chico está esperando que algo suceda en el aula”.
Naidenoff también destacó la necesidad de vincular los contenidos matemáticos con situaciones concretas de la vida cotidiana. “La Matemática tiene que servir para que los chicos puedan resolver situaciones de la vida diaria. Tiene que partir de situaciones de la vida diaria y también tienen que empezar a entender las consignas, por lo cual Lengua y Matemática convergen en una sola”, explicó.
La capacitación se extenderá hasta noviembre bajo modalidad virtual y asincrónica. Su diseño estuvo a cargo de equipos de las direcciones de los niveles Primario y Secundario, sus respectivas modalidades y docentes especialistas en Matemática.
La subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, explicó que la propuesta fue elaborada para brindar herramientas concretas que permitan acompañar y fortalecer las actividades que se desarrollan dentro de las aulas.
De esta manera, “Somos Aprender Matemática Chaco” busca generar espacios de formación y reflexión sobre las prácticas docentes, promoviendo estrategias que permitan abordar los contenidos matemáticos desde propuestas significativas y vinculadas con los contextos reales de los estudiantes.
Desde el Ministerio de Educación remarcaron que el fortalecimiento de la enseñanza de la Matemática constituye una política prioritaria, orientada a garantizar aprendizajes fundamentales para el desarrollo académico, social y productivo de los estudiantes chaqueños.
Del lanzamiento participaron también el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez; la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Peláez Alcalá; la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; el director de Educación Superior, Luis Monzón; y la directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto.
Asimismo, estuvieron presentes la coordinadora del Plan Somos Aprender Matemática, Verónica Ibarra; la coordinadora del Plan Jurisdiccional de Alfabetización, Alba Granada; y el especialista a cargo de la capacitación, Christian David Ávila.
Con esta nueva propuesta, la Provincia busca consolidar una política sostenida de acompañamiento a los docentes y generar mejores condiciones para que cada estudiante pueda desarrollar capacidades matemáticas que resulten significativas dentro y fuera de la escuela.