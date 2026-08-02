EDUCACIÓN PREVÉ CAPACITACIONES DOCENTES EN AGOSTO PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES EN EL AULA
Este lunes 3 de agosto reinician las clases
Este lunes se reinician las clases en todos los niveles y modalidades educativas de la provincia, luego del receso escolar de invierno, estudiantes y docentes volverán a las instituciones educativas.
En el comienzo del segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de Chaco ratifica el rumbo de la política educativa para continuar fortaleciendo la alfabetización, en cumplimiento del Compromiso Federal firmado en el 2024 por el gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff. Por lo que se seguirán afianzando los aprendizajes en las aulas para que cada estudiante de cualquier lugar de la provincia, junto a sus docentes, reciba herramientas pedagógicas, libros, y que tenga las mismas oportunidades de aprender a escribir, a comprender lo que leen y a resolver problemas matemáticos; es lo básico para prepararlos y sentar los cimientos de su futuro.
Desde la cartera educativa se planificó esta segunda etapa del ciclo con la continuidad de programas y el cronograma de capacitaciones del Programa de Formación Docente Continua Red Aprende con propuestas específicas gratuitas y en servicio -así como también para los sin cargos- para cada nivel y modalidad. En su mayoría se realizan dentro de jornadas institucionales y con encuentros presenciales o virtuales a través de transmisiones en vivo por el canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro, y con clases asincrónicas y trabajos que deben completar en las aulas de la plataforma ´ELE´.
Alfabetización Digital
En este marco el miércoles 5 de agosto seguirá la capacitación
específica para los docentes con y sin cargo, directores y supervisores de Nivel Inicial sobre “Alfabetización Digital”. Esta propuesta virtual sincrónica es cursada por cerca de 5.000 maestros de jardines de infantes que se están incorporando conocimientos para el desarrollo de estrategias pedagógicas a través de las Aulas Digitales Móviles (ADM), con que cuenta la mayoría de las instituciones de Nivel Inicial, con el objetivo de que los niños incursionen en el buen uso pedagógico de las nuevas tecnologías.
Ateneos didácticos
Además, tanto para los maestros de Nivel Inicial (salas de 5 años) como para los del primer ciclo de Nivel Primario (1°, 2° y 3° grado) continuarán en este cuatrimestre los Ateneos Didácticos en Alfabetización a partir de agosto. Este trayecto formativo propone el desarrollo de capacidades profesionales para fortalecer los procesos de lectoescritura de los niños.
Somos Aprender Matemática
En tanto que el lunes 10 de agosto comenzará la formación “Somos Aprender Matemática”, una propuesta –con modalidad virtual- destinada a docentes con cargo de Nivel Primario (2º y 3º ciclo) y Nivel Secundario (Ciclo Básico 1º y 2º año) de instituciones de gestión estatal, privada y social de toda la provincia. Tiene el objetivo de fortalecer las prácticas de enseñanza de la matemática, promoviendo experiencias de aprendizaje significativas centradas en la resolución de problemas, la reflexión sobre la práctica docente y la construcción colaborativa de estrategias didácticas que favorezcan mejores aprendizajes en el aula. Ya se inscribieron 2.600 docentes. Los interesados pueden inscribirse hasta el lunes 3 de agosto a través del siguiente enlace: https://bit.ly/SomosAprenderMatematica
Construyendo trayectorias educativas inclusivas
El jueves 13 de agosto se realizará la capacitación virtual “Neurocognición y Educación Especial: construyendo trayectorias educativas inclusivas”, que cuenta con 7000 docentes de la modalidad de Educación Especial -con y sin cargo- de toda la provincia. Esta formación busca generar un análisis del trabajo en el aula, con el propósito de fortalecer el diseño y la planificación de estrategias pedagógicas para lograr la inclusión integral de los estudiantes con discapacidad con el fin de que aprendan y puedan desarrollar habilidades.
Aprendo Leyendo
Asimismo, el viernes 14 de agosto se desarrollará un encuentro virtual del Programa Aprendo Leyendo, que ya tiene un impacto positivo en las aulas del primer ciclo de las escuelas primarias de toda la provincia. A través del mismo, alrededor de 7.000 docentes se capacitan y reciben el acompañamiento de profesionales con guías didácticas para la aplicación de estrategias para que los niños de primero, segundo y tercer grado aprendan a escribir, a leer y a comprender los textos.
Al respecto, la ministra Naidenoff en el último tiempo en los ámbitos locales, nacionales e internacionales que se presentó, aprovechó para destacar que se registraron buenos resultados a fines del año pasado en niños que terminaron el primer grado con la aplicación de este programa, que tiene un enfoque pedagógico con el desarrollo de la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, la fluidez lectora y la comprensión de textos. Además, que el Gobierno de la provincia invirtió en la compra para la distribución de más de 300 mil libros y materiales didácticos para el aula y para los niños, y guías para los docentes.
Comprensión de textos: Procesos Cognitivos y Desafíos Actuales
La planificación de agosto terminará con la formación «Comprensión de textos: Procesos Cognitivos y Desafíos Actuales», que se dictará el 21 de ese mes, y que están cursando más de 20.000 docentes de segundo y tercer ciclo de nivel Primario y de nivel Secundario -en sus diferentes modalidades- con y sin cargo. Esta iniciativa busca dotar a los docentes de herramientas científicas para abordar la lectura como una competencia transversal a todas las áreas del conocimiento.