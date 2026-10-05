EDUCACIÓN: TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL CHACO TRABAJAN EN JORNADAS PARA FORTALECER LA FLUIDEZ Y LA COMPRENSIÓN LECTORA
La propuesta del Ministerio de Educación reúne a docentes, equipos directivos, estudiantes y familias para fortalecer las prácticas de lectura y comprensión en las aulas chaqueñas.
Las escuelas primarias de toda la provincia llevan adelante las jornadas institucionales “Hacia la Fluidez y Comprensión Lectora”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Educación del Chaco para fortalecer los aprendizajes fundamentales y acompañar el desarrollo de las capacidades lectoras de los estudiantes.
La iniciativa busca que las comunidades educativas trabajen de manera conjunta sobre uno de los aprendizajes centrales de la trayectoria escolar: que los niños puedan leer con fluidez, comprender lo que leen y desarrollar el gusto y el interés por la lectura.
Durante las jornadas, docentes, equipos directivos, estudiantes y familias participan de distintas actividades vinculadas con la alfabetización, entre ellas la lectura en voz alta, el desarrollo de la fluidez, la comprensión de textos, la ampliación del vocabulario y la construcción del hábito lector.
Desde el Ministerio de Educación explicaron que la fluidez lectora no se limita a la velocidad, sino que implica leer de manera precisa, con ritmo y entonación adecuados, comprendiendo el sentido de los textos y construyendo significado a partir de lo leído. En este sentido, la comprensión lectora constituye una herramienta fundamental para acceder a nuevos conocimientos y avanzar en los distintos campos de aprendizaje.
Las jornadas también generan espacios de reflexión institucional para que cada escuela pueda revisar sus prácticas, compartir experiencias y fortalecer estrategias pedagógicas destinadas a acompañar a los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades lectoras.
Desde la cartera educativa destacaron el compromiso de las comunidades de toda la provincia y remarcaron la importancia de hacer de la lectura un eje prioritario del trabajo escolar.
Las jornadas “Hacia la Fluidez y Comprensión Lectora” forman parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Educación para fortalecer los aprendizajes fundamentales en la Educación Primaria y garantizar mayores oportunidades para que todos los estudiantes chaqueños desarrollen herramientas esenciales para sus trayectorias educativas.