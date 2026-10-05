EDUCACIÓN: TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL CHACO TRABAJAN EN JORNADAS PARA FORTALECER LA FLUIDEZ Y LA COMPRENSIÓN LECTORA

​ En otras palabras entre julio y septiembre el ingreso medio de los más pudientes fue 25,56 veces el de los menos favorecidos.El

La brecha entre ricos y pobres se amplió al 2.500% en el tercer trimestre

Buscan en el Congreso prohibir la venta de tierras incendiadas: En Chaco son más de 80.000 hectáreas

La iniciativa reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego por lo que se se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las