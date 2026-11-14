EFECTIVO DE LA POLICÍA DEL CHACO SE DESTACÓ EN UN EXIGENTE CURSO NACIONAL EN SALTA
El Cabo de Policía Alfonso Campos Nicolás Daniel , perteneciente a la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) de Juan José Castelli, culminó exitosamente el III Curso Básico Nacional de Motoristas 2026, tras 35 días de intensa capacitación, obteniendo el tercer mejor promedio general y siendo distinguido como el mejor compañero del curso.
Un importante logro profesional alcanzó el Cabo de Policía Nicolás Daniel Alfonso Campos, efectivo de la Policía de la Provincia del Chaco, quien presta servicios en la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.), dependiente del Departamento 911 de Juan José Castelli.
El uniformado participó y finalizó satisfactoriamente el III Curso Básico Nacional de Motoristas 2026, denominado “Básico Jaguar”, desarrollado en la provincia de Salta, bajo la instrucción de personal especializado en operaciones policiales motorizadas.
La capacitación tuvo una duración de 35 días de intensa formación, caracterizados por un elevado nivel de exigencia física, psicológica, técnica y operativa. Durante este período, los cursantes debieron afrontar marchas forzadas, desplazamientos en terrenos montañosos, ejercicios de resistencia, instrucción táctica y prácticas especializadas con motovehículos policiales.
Durante su formación, el efectivo chaqueño adquirió conocimientos y especializaciones en operaciones motorizadas, fortaleciendo sus capacidades técnicas, tácticas y operativas para intervenir en diferentes situaciones vinculadas con la seguridad pública.
DESTACADA PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Gracias a su desempeño, disciplina, dedicación y compromiso durante los 35 días de capacitación, Alfonso Campos obtuvo el tercer mejor promedio general del curso, posicionándose entre los cursantes más destacados de esta edición.
Asimismo, recibió una distinción especial al ser reconocido como el mejor compañero del curso, un reconocimiento que refleja los valores de solidaridad, camaradería, compañerismo y espíritu de cuerpo demostrados durante la formación.
Además, recibió un reconocimiento y un presente institucional destinados al Jefe de Policía de la Provincia del Chaco, como muestra de consideración y reconocimiento hacia la institución policial chaqueña.
FORMACIÓN, DISCIPLINA Y VOCACIÓN DE SERVICIO
La culminación de esta exigente capacitación representa un importante avance en la formación profesional del efectivo, quien logró superar satisfactoriamente las distintas etapas de instrucción y exigencias establecidas a lo largo de los 35 días de formación.
Su participación permitió representar a la Policía de la Provincia del Chaco y a la ciudad de Juan José Castelli en una instancia de capacitación nacional, compartiendo experiencias y conocimientos con efectivos de otras jurisdicciones.
Los conocimientos y las especializaciones adquiridas contribuirán al fortalecimiento de las tareas de prevención, seguridad e intervención policial que desarrolla en su dependencia.
Este importante logro constituye un motivo de orgullo para la comunidad de Juan José Castelli y pone de manifiesto el compromiso, la preparación y la vocación de servicio de los efectivos policiales que buscan perfeccionarse continuamente para brindar una mejor respuesta a la sociedad.