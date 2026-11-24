EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE SE PAGARÁN LOS SUELDOS DE NOVIEMBRE EN EL CHACO
24 noviembre, 2026
*El Gobierno del Chaco informó que los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2026 se acreditarán los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre, respectivamente, para los sectores pasivo y activo de la Administración Pública Provincial.*
En este sentido, los jubilados tendrán sus haberes acreditados el martes 1 de diciembre, y podrán retirarlos a través de los cajeros automáticos a partir de las 21 horas.
Por su parte, los trabajadores activos cobrarán el miércoles 2 de diciembre. Los fondos estarán disponibles para su extracción por cajeros automáticos desde las 21 horas. El Gobierno provincial dio a conocer así, este martes, el cronograma de pagos de los salarios correspondientes al penúltimo mes del año.