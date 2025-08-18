EL 9 DE SEPTIEMBRE SERÁ LA INDAGATORIA A CAPITANICH
Lugo de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara la continuidad de la investigación penal contra el exgobernador del Chaco Jorge Capitanich y su exfuncionaria Marta Soneira, en el marco de una causa por presuntas maniobras de fraude al Estado, lavado de activos y otros delitos de corrupción, el Juzgado Federal de Sáenz Peña fijó las fechas de declaración indagatoria de los ex funcionarios.
Fuentes judiciales confirmaron a NG Federal, que el ex Gobernador Jorge Capitanich y Marta Soneira serán indagados el próximo 9 de septiembre. En el caso de Capitanich, fue citado para las 11:00 de la mañana, pero antes -a las 8:00- será el turno de Marta Soneira; para ese mismo día fueron citados Sheila Waicman y Dario O. Gimenez.
Por su parte, el día anterior, 8 de septiembre, serán indagados los otros involucrados en la causa penal, Mauricio Ariel Clan, Nelson Ariel Pochón, Diego Soneira, Federico Storti, Federico Gabriel Soneira y Leandro Nicolás Bessone