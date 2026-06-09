EL ACOPLADO DE UN CAMIÓN CON 72 TERNEROS VOLCÓ EN CASTELLI Y DECENAS DE ANIMALES ESCAPARON

El Intendente Walter Correa gestionó este puesto permanente como una herramienta más para la lucha contra el narcotráfico Mediante

Puesto de Gendarmería permanente en Fuerte Esperanza

Levantaron el acampe en la plaza central de Villa Río Bermejito

Rubén Guillón dialogó con los originarios. Comunidades originarias llevaban adelante un acampe en la plaza central de Villa Río Bermejito y bloquearon las