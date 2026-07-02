EL C.O.M. CASTELLI CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO EN EL USO DE PISTOLAS TASER
En ese sentido ambos agentes brindaron detalles acerca del buen uso de las mismas.
La charla Academica al personal del Departamento, contó con la presencia del Cabo 1 de Pol. Elvio GONZÁLEZ y el Cabo de Pol. Leonardo SEGOVIA (AMBOS OPERADORES CAPACITADOS EN USO DEL DISPOSITIVO TASER 7) quienes dieron charla de dispositivo y abordaron temas relacionados:
– Introducción.
– Tecnología de los DEIM.
– Consideraciones de seguridad.
– Conocimiento del TASER 7.
– Conocimiento de los cartuchos del TASER 7.
– Evidencia de los DEIM.
– Solución inmediata de problemas.
– Mantenimiento y limpieza.
– Consideración sobre el uso de las DEIM.
– Consideraciones tácticas.
– Contacto directo.
– Uso en animales.
– Mejores prácticas luego de un disparo.
– Exposiciones voluntarias.
– Práctica: Entrenamiento de Roles (ER).
– Partes y funcionamiento de las cámaras corporales.
– Partes y funcionamiento de los Docks de carga.
– Registro de las cámaras y los Docks en evidencia.
– Plataforma móviles.
– Plataforma de gestión y evidencia digital.