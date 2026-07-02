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EL C.O.M. CASTELLI CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO EN EL USO DE PISTOLAS TASER

2 julio, 2026

En ese sentido ambos agentes brindaron detalles acerca del buen uso de las mismas.
La charla Academica al personal del Departamento, contó con la presencia del Cabo 1 de Pol. Elvio GONZÁLEZ y el Cabo de Pol. Leonardo SEGOVIA (AMBOS OPERADORES CAPACITADOS EN USO DEL DISPOSITIVO TASER 7) quienes dieron charla de dispositivo y abordaron temas relacionados:
– Introducción.
– Tecnología de los DEIM.
– Consideraciones de seguridad.
– Conocimiento del TASER 7.
– Conocimiento de los cartuchos del TASER 7.
– Evidencia de los DEIM.
– Solución inmediata de problemas.
– Mantenimiento y limpieza.
– Consideración sobre el uso de las DEIM.
– Consideraciones tácticas.
– Contacto directo.
– Uso en animales.
– Mejores prácticas luego de un disparo.
– Exposiciones voluntarias.
– Práctica: Entrenamiento de Roles (ER).
– Partes y funcionamiento de las cámaras corporales.
– Partes y funcionamiento de los Docks de carga.
– Registro de las cámaras y los Docks en evidencia.
– Plataforma móviles.
– Plataforma de gestión y evidencia digital.

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