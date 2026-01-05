EL CHACO EN BUENOS AIRES
El camino de Ángel Lugo entre el modelaje y la actuación
Ángel Lugo, conocido artísticamente como “Chaco”, es actor y modelo, oriundo de Juan José Castelli, Chaco, y actualmente radicado en Buenos Aires. Se desempeña de manera freelance y mantiene una presencia activa en redes sociales bajo el usuario «elchaco_angelok», donde comparte trabajos artísticos, contenidos de humor y producciones para marcas.
Su ingreso al mundo del espectáculo se dio a través del modelaje, alrededor de 2016, cuando comenzó a formarse en la escuela de modelaje De Jesús. Desde entonces, participó de producciones fotográficas, desfiles y trabajos junto a diseñadores y modelos reconocidos. Sin embargo, ese recorrido inicial no le alcanzó: buscaba ampliar sus horizontes artísticos.
Ese deseo lo llevó a estudiar actuación frente a cámara y teatro, una vocación que reconoce como un sueño de la infancia. Desde muy chico, el contacto con el radioteatro despertó su imaginación y su interés por la interpretación. A partir de 2017 comenzó a sumar experiencia escénica, con participaciones teatrales que incluyeron la obra Jorobolandia 2023, presentada en el Teatro Paseo La Plaza, sobre la calle Corrientes.
A lo largo de su carrera, Chaco combinó el teatro con trabajos en audiovisuales, cine, televisión y publicidad. Fue actor principal en el videoclip “Me gusta tomar” de Amar Azul, participó en la película Al filo Hua Hum, estrenada en Miami en 2025, y formó parte de distintos proyectos audiovisuales como Érase una vez Virreyes y Un retrato azul. Además, realizó campañas publicitarias para marcas como YPF y el Banco de Formosa.
En el ámbito del modelaje, mantiene una presencia constante en Pasión de Sábado, donde desfila todos los sábados para la marca Reggae Jeans, y compartió pasarela con figuras del medio. También participó en un sketch del programa Cortá por Lozano, ampliando su experiencia televisiva.
Para Ángel Lugo, uno de los aspectos más valiosos de su profesión es el aprendizaje continuo. La actuación y el modelaje, asegura, lo enfrentan de manera constante a nuevos desafíos, personajes e historias que lo obligan a crecer tanto a nivel profesional como personal.
Entre sus referentes menciona a figuras que lo inspiran por su talento y por sus historias de superación, y reconoce que esas trayectorias funcionan como motor para no bajar los brazos. Fuera del trabajo artístico, dedica su tiempo al deporte, fútbol, boxeo y gimnasio, a la lectura de libros de reflexión y motivación, y al marketing digital, creando videos para marcas y contenidos propios con impronta humorística.
De cara al futuro, su objetivo es claro: vivir del arte y utilizar ese camino para mejorar la realidad de su familia. Proveniente de una familia de clase media, señala que si bien nunca le faltó nada, siempre vivieron con lo justo, y su intención es cambiar esa situación. Entre sus aspiraciones se encuentran protagonizar una telenovela, una serie o una tira, y recorrer el mundo a través de la actuación.
Como mensaje final, Chaco destaca la importancia de animarse a perseguir los sueños, incluso frente a las dificultades. La constancia, la insistencia y la resistencia aparecen como valores centrales en su mirada sobre la vida y la carrera artística.
Fuente: NOVA AGENCIA
Angel Lugo