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EL MUNICIPIO CONTINÚA CON ALCANTARILLADOS Y LIMPIEZA DE CANALES

Limpieza de canales y alcantarillado son algunas de las tareas que se realizan. Descacharrado, desmalezado, limpieza en general de canales y alcantarillado en