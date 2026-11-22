EL CHACO PROFUNDO CELEBRÓ SUS RAÍCES: ZDERO ACOMPAÑÓ LOS 10 AÑOS DE LA CHACARERA DEL MONTE
El evento se realizó en el Paraje 4 de Febrero, jurisdicción de Miraflores, con una amplia propuesta cultural que incluyó desfile a caballo, encuentro de bailarines y academias de danza. “Tenemos que conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”, expresó el mandatario provincial.
El gobernador Leandro Zdero acompañó ayer la 10.ª edición del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable 2026, una celebración que reúne música, danza, destrezas criollas y expresiones de la identidad cultural del norte chaqueño. La propuesta, que conmemora diez años de trabajo y compromiso con las tradiciones, tuvo distintas actividades, entre ellas el tradicional desfile a caballo y el encuentro de bailarines y academias de danza.
Durante su mensaje, Zdero felicitó a la comisión organizadora y destacó la importancia de preservar las raíces culturales. “El mensaje es el sentido de pertenencia a nuestra cultura, abrazar nuestras tradiciones y costumbres. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que conocer de dónde venimos y ser defensores de lo nuestro”, sostuvo.
Además, valoró especialmente que la chacarera del monte llegue a las nuevas generaciones. “En el norte de nuestra provincia tenemos el género más lindo, que se está apropiando del corazón y del cariño de nuestros jóvenes y niños. Eso deja una semilla en las futuras generaciones, que van a seguir defendiendo lo nuestro y que tiene que ser un orgullo para todos los chaqueños”, afirmó.
El mandatario también resaltó el potencial de la cultura como motor turístico y generador de oportunidades económicas para las comunidades. En ese sentido, señaló que los festivales populares permiten mostrar la identidad chaqueña, atraer visitantes y fortalecer el trabajo de emprendedores, artesanos, gastronómicos y prestadores de servicios turísticos. “Estos festivales, son encuentros que enaltecen a nuestra gente, nos permiten mostrarnos y generan empleo y oportunidades”, manifestó. Asimismo, destacó el crecimiento del turismo internacional en El Impenetrable y el impacto que tiene en las familias que trabajan como guías, elaboran artesanías y ofrecen servicios gastronómicos.
Por su parte, el organizador del festival, Alberto Nievas, agradeció el acompañamiento del Gobernador y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para concretar esta décima edición, que contó con entrada libre y gratuita. “Son diez años de trabajo, sacrificio y acompañamiento de mi familia. Esta fiesta nació para rescatar nuestra cultura y fortalecer el turismo. Queremos que siga creciendo para el bien de toda la gente que la disfruta y de quienes apuestan por este lugar”, expresó Nievas. También convocó a disfrutar de las actividades y destrezas criollas en un ambiente familiar.
En tanto, el intendente de Miraflores, Rafael Frías, destacó “Trabajamos coordinadamente para que este evento pueda realizarse y seguir creciendo”, señaló.
Finalmente, Zdero convocó a los chaqueños a seguir acompañando las expresiones culturales del interior provincial y reafirmó el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de El Impenetrable. “La cultura nos une, nos permite encontrarnos y mostrar la belleza de nuestro territorio”, concluyó.
PRESENCIAS
Acompañaron esta actividad: el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli y la vicepresidente; Virginia Zacarías; el diputado provincial Jorge Gómez; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; la vocal de ECOM Chaco, Dorys Arkwright; el vocal de APA, Luis Castagno; el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, entre otras autoridades y representantes de instituciones.