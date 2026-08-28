EL DIPUTADO ZUKIEWICZ PRESENTÓ UN PROYECTO PARA SANCIONAR EL ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS DEL CHACO
Un nuevo proyecto presentado en la Legislatura provincial propone modificar el Estatuto del Docente para exigir «neutralidad político-partidaria». La iniciativa busca prohibir expresamente que los educadores realicen actos de propaganda, proselitismo o adoctrinamiento político, ideológico o religioso frente a los alumnos.
El texto define al adoctrinamiento como la presión sistemática desde una posición de autoridad para inducir a los estudiantes hacia una postura específica. Sin embargo, aclara que esta medida no limitará la libertad de cátedra ni el dictado de materias como Historia o Educación Sexual Integral (ESI), siempre que los temas se aborden de manera objetiva, plural y permitiendo el pensamiento crítico de los chicos.
De aprobarse este proyecto impulsado por el diputado libertario Adrián Zukiewicz, los docentes que incumplan la nueva normativa podrían enfrentar sanciones disciplinarias bajo el actual Estatuto. Ahora, la propuesta deberá debatirse en comisiones, donde se discutirá cómo diferenciar en la práctica el adoctrinamiento del análisis crítico de los contenidos.