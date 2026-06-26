EL ESPINILLO CONTARÁ CON UN NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE QUE LO CONECTARÁ DIARIAMENTE CON JUAN JOSÉ CASTELLI

Municipio y SECHEEP trabajan en el alumbrado público de la ciudad. Llevan adelante importante intervención en recambios de balasto de 150w interior, balasto

CONTINÚAN LOS TRABAJOS CONJUNTOS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE CASTELLI

DÍA DEL AGRICULTOR

El 08 de Septiembre se Celebra el Día del Agricultor. La fecha corresponde a la fundación de una tradicional colonia agrícola de la