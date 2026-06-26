 Inicio > Actualidad & General > EL ESPINILLO CONTARÁ CON UN NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE QUE LO CONECTARÁ DIARIAMENTE CON JUAN JOSÉ CASTELLI

EL ESPINILLO CONTARÁ CON UN NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE QUE LO CONECTARÁ DIARIAMENTE CON JUAN JOSÉ CASTELLI

26 junio, 2026

La Subsecretaría de Transporte y Logística de la Provincia autorizó la extensión del recorrido de la empresa La Termal S.R.L. hasta la localidad de El Espinillo, incorporando un nuevo servicio regular de media y larga distancia que permitirá mejorar la conectividad de los habitantes de la región.

La medida responde a una demanda de vecinos de El Espinillo y de los parajes ubicados a lo largo del trayecto, quienes hasta el momento no contaban con una prestación regular de transporte público que garantizara el acceso a los principales centros urbanos del norte chaqueño.
La ampliación del recorrido comprende el tramo, entre Villa Río Bermejito y El Espinillo, un trayecto de aproximadamente 52 kilómetros de camino de tierra, que constituye una vía de comunicación fundamental para las comunidades asentadas en la zona.

Horarios y frecuencias
A partir de esta autorización, el servicio unirá diariamente las localidades de El Espinillo y Juan José Castelli, con dos frecuencias diarias. La salida desde El Espinillo será a las 4:30, con llegada a Castelli a las 7:30, mientras que el regreso partirá desde Juan José Castelli a las 12:00 y arribará a El Espinillo a las 15:00.
La incorporación de este servicio permitirá a los usuarios acceder con mayores facilidades a prestaciones de salud, establecimientos educativos, trámites administrativos, actividades comerciales y oportunidades laborales, reduciendo tiempos y costos de traslado.

Posts Relacionados

Acerca del autor

Usuario