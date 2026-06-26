EL ESPINILLO CONTARÁ CON UN NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE QUE LO CONECTARÁ DIARIAMENTE CON JUAN JOSÉ CASTELLI
La Subsecretaría de Transporte y Logística de la Provincia autorizó la extensión del recorrido de la empresa La Termal S.R.L. hasta la localidad de El Espinillo, incorporando un nuevo servicio regular de media y larga distancia que permitirá mejorar la conectividad de los habitantes de la región.
La medida responde a una demanda de vecinos de El Espinillo y de los parajes ubicados a lo largo del trayecto, quienes hasta el momento no contaban con una prestación regular de transporte público que garantizara el acceso a los principales centros urbanos del norte chaqueño.
La ampliación del recorrido comprende el tramo, entre Villa Río Bermejito y El Espinillo, un trayecto de aproximadamente 52 kilómetros de camino de tierra, que constituye una vía de comunicación fundamental para las comunidades asentadas en la zona.
Horarios y frecuencias
A partir de esta autorización, el servicio unirá diariamente las localidades de El Espinillo y Juan José Castelli, con dos frecuencias diarias. La salida desde El Espinillo será a las 4:30, con llegada a Castelli a las 7:30, mientras que el regreso partirá desde Juan José Castelli a las 12:00 y arribará a El Espinillo a las 15:00.
La incorporación de este servicio permitirá a los usuarios acceder con mayores facilidades a prestaciones de salud, establecimientos educativos, trámites administrativos, actividades comerciales y oportunidades laborales, reduciendo tiempos y costos de traslado.