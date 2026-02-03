EL ESPINILLO: EL PROGRAMA ÑACHEC FORTALECE EL TRABAJO TERRITORIAL EN EL IMPENETRABLE
El Programa Provincial, Social y Articulado Ñachec, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, desarrolló una jornada de trabajo en la localidad de El Espinillo, en la región de El Impenetrable, reafirmando el trabajo en territorio y el acompañamiento directo a las comunidades.
El coordinador regional del Programa Ñachec, Fernando Vogel, detalló: “Estamos en contacto permanente con nuestro ministro Diego Gutiérrez, y esta agenda incluyó acciones de contención alimentaria, la entrega de tanques cisterna a familias de parajes rurales, en el marco de políticas públicas orientadas a garantizar derechos básicos como el acceso al agua segura y la seguridad alimentaria.
“Durante la jornada, también estuvimos con los beneficiarios de las viviendas ejecutadas por Ñachec y entregadas el año pasado, con el objetivo de evaluar su estado, relevar necesidades y fortalecer el vínculo con las familias, a través de un abordaje personalizado y en territorio”-agregó.
Por otra parte, estuvieron en los parajes rurales Río Muerto, Cruz y El Tapado, donde se concretó la entrega de tanques cisterna gestionados mediante un convenio del gobierno provincial con UNICEF, beneficiando a familias que históricamente presentan dificultades en el acceso al agua potable.
En paralelo, se llevó adelante asistencia alimentaria a comunidades originarias, alcanzando a más de 80 familias de la comunidad Wichí, a quienes se les entregaron módulos alimentarios como parte de las políticas de acompañamiento social. Al respecto, Fernando Vogel destacó:
“Realizamos una jornada integral de trabajo en territorio, como nos pide el Gobernador Zdero, visitando a las familias beneficiarias de viviendas Ñachec, recorriendo parajes rurales y concretando la entrega de tanques cisterna a través del convenio que se hizo con UNICEF. Además, brindamos asistencia alimentaria a familias de la comunidad Wichí, cercanos a la gente y orientados a dar respuestas concretas”.
Por último, Vogel afirmó “Desde Ñachec vamos a continuar estas acciones, con eje en la inclusión social, el fortalecimiento comunitario y la mejora de la calidad de vida de las familias del interior provincial”.