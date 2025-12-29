EL ESPINILLO: INVESTIGAN LA APARICIÓN DE HUELLAS Y RUGIDOS DE UN FELINO DE GRAN PORTE EN ZONA PROTEGIDA

En la Plaza Central se llevó adelante un emotivo acto para conmemorar el día del maestro. La ceremonia comenzó con el izamiento de

TRES ISLETAS: LA OBRA NACIONAL DEL PROGRAMA ARGENTINA HACE -REFACCIÓN DE PLAZA- CONTINÚA CON FONDOS MUNICIPALES, A FALTA DE DESEMBOLSO POR PARTE DEL ORGANISMO DEPENDIENTE

Desde el área de Infraestructura y Planeamiento del Municipio, se reiteró que la obra de refacción de la Plaza Independencia se lleva adelante