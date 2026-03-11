EL FEMICIDIO DE ROMINA PACHECO – DENUNCIÓ A SU EX POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOS AÑOS DESPUÉS LA MATÓ
El detenido por el femicidio de Romina Yamila Pacheco fue trasladado este martes desde una comisaría de Juan José Castelli hacia el Complejo Penitenciario Provincial Nº II de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se trata de Mauricio Ramón Centurión, acusado de asesinar a su expareja en 2024 en una vivienda del barrio 25 Viviendas.
➡️ La mujer, profesora de folclore y madre de dos niños, fue atacada a puñaladas luego de que el agresor ingresara a la casa durante la madrugada. Pacheco había denunciado previamente a Centurión por violencia de género en 2022 y contaba con una restricción de acercamiento, lo que reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en estos casos.
