EL FEMICIDIO DE ROMINA PACHECO – DENUNCIÓ A SU EX POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOS AÑOS DESPUÉS LA MATÓ

La Jefa Provincial del PAMI Cristina Aboitiz visitó este martes 12 de mayo el recientemente creado Centro de Jubilados «La Esperanza» de Castelli.

ABOITIZ VISITÓ EL NUEVO CENTRO DE JUBILADOS «LA ESPERANZA» DE CASTELLI

EL INTENDENTE NIEVAS PARTICIPO DE LA REUNIÓN AMPLIADA PRESIDIDA POR EL GOBERNADOR PEPPO POR LOS 10 AÑOS DEL FCHMM

Este sábado 9 de septiembre, el Intendente de Juan José Castelli, Oscar Alberto «Beto» Nievas, participó junto al Gobernador de la Provincia de