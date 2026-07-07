EL GOBIERNO DEL CHACO INCORPORA EL “BOTÓN DE PAGO” A LOS TRÁMITES ONLINE DE TU GOBIERNO DIGITAL
*El Gobierno del Chaco suma una nueva herramienta para facilitar los trámites de los ciudadanos. A partir de una primera etapa de implementación, quienes inicien gestiones a través de la plataforma “Mis Trámites” de Tu Gobierno Digital (TGD) podrán realizar el pago de tasas y aranceles de manera online mediante el nuevo Botón de Pago.*
La primera experiencia se pondrá en marcha con los trámites correspondientes al Boletín Oficial, permitiendo que el pago se efectúe de forma inmediata al iniciar la gestión, sin necesidad de concurrir a una oficina pública ni presentar comprobantes de manera presencial.
Esta incorporación simplifica los trámites, reduce tiempos de espera y brinda una experiencia completamente digital, ya que los usuarios podrán realizar todo el proceso desde cualquier dispositivo con acceso a internet, las 24 horas del día.
Además, el nuevo sistema agiliza el trabajo administrativo del Estado, ya que automatiza la acreditación de los pagos y permite un mayor control y seguimiento de cada trámite.
La implementación fue posible gracias al trabajo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, a través de la Subsecretaría de Modernización en articulación con la Tesorería General de la Provincia, la Administración Tributaria Provincial (ATP), el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Secretaría General de la Gobernación, ECOM Chaco S.A. y el Tribunal de Cuentas.
En esta etapa ya se completaron las adecuaciones técnicas y normativas, además de la capacitación de los equipos responsables de su puesta en funcionamiento. Posteriormente, el Botón de Pago se incorporará de manera gradual al resto de los trámites disponibles en la plataforma Mis Trámites.
*Para consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con el chatbot IPITA por WhatsApp al 3624 300002, seleccionar la opción “Ver menú de servicios” y luego ingresar a “Tu Gobierno Digital”.*
Acompañaron esta presentación la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de Gobierno, Julio Ferro; la subsecretaria de Modernización, Josefina Ossola y el subsecretario de Legal y Técnica, Alejandro Acevedo.