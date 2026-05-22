EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE MAYO
_Serán los días 1 y 2 de junio._
*El Gobierno provincial informó el cronograma de acreditación de haberes correspondiente al mes de mayo de 2026 para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.*
De acuerdo al esquema dado a conocer oficialmente, los salarios serán acreditados los días lunes 1 y martes 2 de junio, permitiendo a los agentes estatales contar con previsibilidad y organización financiera al inicio del nuevo mes.
En primer término, el sector pasivo tendrá acreditado sus haberes el lunes 1 de junio de 2026, con disponibilidad para el retiro a través de cajeros automáticos, desde las 21 horas de esa misma jornada. Al día siguiente, pueden cobrar por ventanilla.
En tanto, el sector activo percibirá su salario el martes 2 de junio de 2026, también con disponibilidad de fondos, a partir de las 21 horas mediante la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el cumplimiento del cronograma salarial representa un esfuerzo sostenido de ordenamiento y administración responsable de los recursos públicos, garantizando el pago en tiempo y forma a trabajadores y jubilados de la provincia.
Asimismo, destacaron que la acreditación de haberes genera un importante movimiento económico y comercial en toda la provincia, fortaleciendo el consumo y dinamizando la actividad en distintos sectores.