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EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ UN NUEVO REFUERZO PARA TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS

29 octubre, 2026

El Gobierno del Chaco informó que el próximo 21 de diciembre de 2026 se acreditará un nuevo refuerzo económico destinado a trabajadores de la administración pública provincial, jubilados y activos.

La medida contempla los siguientes montos:

-Trabajadores activos: $100.000.
-Jubilados y pensionados: $80.000.

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo y no bonificable; y será acreditado el lunes 21 de diciembre.

Con este anuncio, el Gobierno provincial comunica una nueva medida de acompañamiento económico para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

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