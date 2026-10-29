EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ UN NUEVO REFUERZO PARA TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS
29 octubre, 2026
El Gobierno del Chaco informó que el próximo 21 de diciembre de 2026 se acreditará un nuevo refuerzo económico destinado a trabajadores de la administración pública provincial, jubilados y activos.
La medida contempla los siguientes montos:
-Trabajadores activos: $100.000.
-Jubilados y pensionados: $80.000.
El refuerzo tendrá carácter no remunerativo y no bonificable; y será acreditado el lunes 21 de diciembre.
Con este anuncio, el Gobierno provincial comunica una nueva medida de acompañamiento económico para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.