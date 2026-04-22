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EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEGÓ A EL ESPINILLO CON ASISTENCIA PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA HÍDRICA

22 abril, 2026

*Desde el gobierno provincial destacaron que el acompañamiento será permanente y que continuarán trabajando junto al intendente Zenón Cuellar una vez que bajen las aguas, asistiendo a las familias y llevando adelante los operativos sanitarios necesarios.*

Funcionarios del Gobierno provincial arribaron a la localidad de El Espinillo con asistencia destinada a las familias afectadas por las intensas lluvias y la emergencia hídrica que atraviesa la región. Por mandato del gobernador Leandro Zdero, la comitiva estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios; el coordinador local de Ñachec, Fernando Vogel y el representante de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, quienes llegaron al lugar para supervisar y asistir personalmente a la comunidad.
A pesar de las dificultades generadas por los caminos anegados y de difícil acceso, se desplegó un importante operativo logístico con el uso de tractores, acoplados y vehículos especiales que permitieron acercar medicamentos, insumos básicos y asistencia primaria a los vecinos afectados.
El trabajo se llevó adelante de manera articulada con el intendente local Zenón Cuellar y todas las áreas del Gobierno provincial, incluyendo Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua (APA), coordinando acciones en territorio tanto a nivel local como regional.
Desde el Ejecutivo reiteraron que el acompañamiento continuará mientras persista la situación de emergencia, garantizando la presencia del Estado en cada comunidad afectada.

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