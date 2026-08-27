EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEVÓ UN OPERATIVO INTEGRAL AL BARRIO NOCAYI DE CASTELLI
*La jornada acercó servicios, trámites y respuestas a los vecinos, con la participación de distintos organismos provinciales y nacionales. Los más chicos también disfrutaron de la Carpa Inmersiva “Guardianes del Monte Chaqueño”.*
El Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo su presencia en territorio con acciones destinadas a acercar servicios y respuestas concretas a las comunidades.
La jornada fue coordinada por Fernando Vogel, responsable zonal del Programa Ñachec, y permitió acercar atención y asistencia a los vecinos mediante un trabajo articulado entre Ñachec, IPRODICH, UPI, UPSN y la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que llevó adelante un operativo de documentación y trámites vinculados al DNI.
La propuesta tuvo como objetivo facilitar el acceso de las familias a distintos servicios públicos, evitando traslados y acercando la gestión provincial directamente a los barrios.
*UNA EXPERIENCIA PARA CONOCER Y CUIDAR EL MONTE CHAQUEÑO*
Como parte de la jornada, los niños pudieron disfrutar de la Carpa Inmersiva “Guardianes del Monte Chaqueño”, una experiencia sensorial e innovadora que combina luces, sonidos y proyecciones para recrear la fauna y flora característica del monte chaqueño.
La propuesta busca acercar a los más chicos al patrimonio natural de la provincia y promover, de manera didáctica y entretenida, el conocimiento y cuidado del ambiente.
El operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Asuntos Registrales, junto a los organismos participantes.
El Gobierno provincial continúa profundizando una gestión presente, activa y cercana, con equipos que recorren las localidades y acercan soluciones concretas a los vecinos.