EL GOBIERNO Y LOTERÍA CHAQUEÑA LANZARON EL DEPORBINGO 2026 CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA LOS CLUBES
*El gobernador Leandro Zdero encabezó este martes, junto al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, y el Directorio de la institución, el lanzamiento oficial del Deporbingo 2026- Emisión Nº 07, una iniciativa solidaria que permitirá fortalecer económicamente a clubes, instituciones deportivas y entidades civiles sin fines de lucro de toda la provincia.*
La campaña tendrá como fecha de sorteo el próximo viernes 30 de octubre y se realizará mediante el sistema de “Bingo Móvil”. En esta nueva edición, las instituciones participantes recibirán el 70% del valor de venta de cada cartón, cuyo precio fue fijado en 10.000 pesos, consolidando al Deporbingo como una importante herramienta para generar recursos genuinos destinados al desarrollo de sus actividades.
Durante el lanzamiento, el gobernador Leandro Zdero destacó el impacto social de esta propuesta que, año tras año, acompaña el crecimiento de las instituciones deportivas y comunitarias del Chaco. En ese sentido, remarcó que el Estado provincial continúa impulsando políticas que fortalecen el deporte, promueven la inclusión y respaldan el trabajo que realizan los clubes y organizaciones civiles en cada localidad.
Por su parte, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, invitó a todas las instituciones interesadas a sumarse a esta nueva edición, resaltando que el objetivo es seguir brindando herramientas que permitan obtener recursos para mejorar la infraestructura, sostener actividades deportivas y fortalecer el rol social que cumplen estas entidades.
*Importante programa de premios*
El Deporbingo 2026 ofrecerá un atractivo programa de premios:
-Primera ronda: 5 millones de pesos.
-Segunda ronda: 10 millones de pesos.
-Tercera ronda: 20 millones de pesos.
-Cuarta ronda: un automóvil 0 km tipo Kia K3.
-Quinta ronda: un automóvil 0 km tipo Fiat Fastback.
*Seis sorteos estímulo para compradores*
Además del sorteo principal, se realizarán seis sorteos estímulo para quienes registren sus datos mediante el código QR incorporado en el cartón. Los premios incluyen bicicletas Mountain Bike, heladeras, equipos de aire acondicionado tipo Split, motocicletas de 110 cm³ y un kit emprendedor, con sorteos previstos entre el 8 de agosto y el 17 de octubre.
*Se incorpora la modalidad “Raspadita”*
Como novedad, esta edición suma una tercera oportunidad de ganar mediante la modalidad “Raspadita”, que permitirá conocer al instante si el cartón fue premiado.
Entre los premios instantáneos se encuentran:
* Televisores Smart de 43 pulgadas.
* Parlantes inalámbricos.
* Conservadoras.
* Termos.
* La promoción “Vale Otro”, que entrega un nuevo cartón.
En total, se distribuirán hasta 20.200 premios, entre 200 premios físicos y 20.000 cupones “Vale Otro”.
*Premios para las instituciones*
También habrá cinco premios estímulo de un millón de pesos cada uno destinados a las instituciones cuyos cartones resulten ganadores en cualquiera de las cinco rondas del bingo y no hayan sido devueltos.
*Cómo participar*
Los clubes, instituciones deportivas y entidades civiles sin fines de lucro interesadas en participar pueden realizar las gestiones en la Dirección de Juegos Especiales de Lotería Chaqueña, ubicada en Güemes 46 de Resistencia, primer piso; comunicarse al teléfono (362) 4446750 al 58, internos 1041 y 1073; por WhatsApp al 3624-543429 o gestionar la inscripción a través de la plataforma Tu Gobierno Digital.
Acompañaron este lanzamiento, la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, autoridades provinciales, municipales, legisladores e instituciones deportivas.