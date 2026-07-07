EL GOBIERNO Y LOTERÍA CHAQUEÑA LANZARON EL DEPORBINGO 2026 CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA LOS CLUBES

La Radio líder de Castelli cumple 13 años y el equipo lo festejó con una cena en OXUM Disco. La gran fiesta

RADIO FAN FESTEJÓ SUS 13 AÑOS CON UNA CENA EN EQUIPO

UN DIA CELEBRE E HISTORICO PARA JUAN JOSE CASTELLI TENER SESIONANDO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN PLENO

Un escenario histórico para la ciudad de Juan José Castelli se vivió luego de haber recibido a la Camara de Diputados de la